अकोला, : शहरात आठवडाभरात दोन हत्यांच्या घटना घडल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गोरक्षण मार्गावरील एमएसईबी कार्यालय परिसरात आकाश गवई या तरुणाची चाकूने वार करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेने शहरात खळबळ उडाली असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. सलग घडणाऱ्या हत्यांच्या घटनांमुळे गुन्हेगारांवर पोलिसांचा धाक उरला आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सदर घटनेनंतर नातेवाईकांकडून खदान पोलिस स्टेशनमध्ये ठिया देण्यात आला. जोपर्यंत आरोपींना अटक होत नाही तोपर्यंत आम्ही हटणार नाही अशी भूमिका घेतल्याने पोलिसांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. गोरक्षण मार्गावरील वीज कंपनीच्या उपकेंद्राजवळ कृषीनगर येथील रहिवासी आकाश गवई हा तरुण अंडाभुर्जीच्या गाडीवर गेला होता. त्यावेळी अज्ञात हल्लेखोरांनी त्याच्यावर अचानक हल्ला चढविला. .हल्लेखोरांनी धारदार शस्त्राने आकाशवर अनेक वार केले. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या आकाशचा मृत्यू झाला. हल्ल्याची तीव्रता पाहता घटनास्थळी एकच खळबळ उडाली. आकाश गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याची क्रूरता पाहून परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हल्लेखोरांनी आकाशवर अनेक वार केल्याने त्याचा मृतदेह गंभीर जखमी अवस्थेत आढळला. या घटनेमुळे शहरातील गंभीर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्याचे आव्हान पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. हल्लेखोरांनी आकाशलाच लक्ष्य का केले, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ही हत्या जुन्या वैमनस्यातून झाली की वैयक्तिक वादातून, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. हत्येमागील हेतूचा उलगडा पोलिस तपासानंतरच होणार आहे..हल्लेखोरांचा शोधघेण्याचे आव्हान!घटनेची माहिती मिळताच खदान पोलिस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथकही घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून तपास सुरू केला आहे. हल्लेखोरांची ओळख पटविणे आणि हत्येमागील कारण शोधणे, हे पोलिसांसमोरचे प्रमुख आव्हान आहे. हत्येच्या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.आकाश गवई याच्या हत्येचा छडा लावून आरोपींना तातडीने अटक करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शहरात आठवडाभरात दोन हत्यांच्या घटना घडल्याने पोलिसांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित होत असले, तरी या प्रकरणातील आरोपींची ओळख, हत्येमागील कारण आणि तपासाची दिशा अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. एलसीबी तसेच खदान पोलिसांकडून आरोपीचा शोध सुरू आहे..तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखलया प्रकरणात सतीश वानखडे, गणेश लांडगे आणि एका अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मृत आकाश गवई आणि आरोपी हे रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सिव्हिल लाइन्स पोलिस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध यापूर्वीही विविध गुन्हे दाखल असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे या हत्येच्या तपासात जुन्या गुन्हेगारी वादांची पार्श्वभूमी महत्त्वाची ठरणार आहे..कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्हअकोला शहरात यापूर्वीही हत्येची घटना घडली होती. त्यानंतर आठवडाभरात आकाश गवई याची हत्या झाल्याने शहरातील नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. सलग घडणाऱ्या हत्यांच्या घटनांमुळे शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहरात गंभीर गुन्ह्यांच्या घटना घडत असताना पोलिसांचा गुन्हेगारांवरील धाक कायम आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांची गस्त, गुन्हेगारांवर नियंत्रण आणि गंभीर गुन्ह्यांचा तातडीने तपास या बाबींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.मैत्रीचे वैरात रूपांतरया हत्येमागे जुन्या वैमनस्याची पार्श्वभूमी असल्याची माहिती समोर येत आहे. आकाश गवई आणि प्रकरणातील आरोपी हे पूर्वी एकमेकांचे जिवलग मित्र होते. एकाच गुन्हेगारी वर्तुळात त्यांचा वावर होता. मात्र, गुन्हेगारी क्षेत्रातील प्रभाव आणि वर्चस्वावरून त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. कालांतराने या मतभेदांचे रूपांतर कट्टर वैरात झाल्याचे सांगण्यात येते. याच जुन्या वैमनस्यातून आकाशची हत्या झाल्याचा प्राथमिक संशय आहे. मात्र, हत्येमागील नेमके कारण आणि त्यातील प्रत्येकाची भूमिका पोलिस तपासातून स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.