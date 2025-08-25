नागपूर

Nagpur Elections: अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष महापालिकेची निवडणूक एकत्रीकरणासह लढवणार; नागपूरमध्ये दिसेल पक्षाची ताकद

Nagpur News: अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष नागपूर महापालिकेची निवडणूक एकत्रीकरणासह लढवणार आहे. पक्ष राज्यातील अनुसूचित जाती, जमातींवरील अन्याय रोखण्याचा प्रयत्न करेल.
Nagpur Elections
Nagpur Electionssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : समविचारी पक्षांचे एकत्रीकरण करून महापिलिकेची निवडणूक लढणार असल्याची माहिती, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब खोब्रागडे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
nagpur municipal corporation
election
Akhil Bharatiya Republican Party
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com