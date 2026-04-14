Nagpur News: अंबाडा बाजारात कापसाला सोन्याची झळाळी, भाव थेट ८,३०० रुपये; डॉलर, क्रूड ऑइल आणि सरकी वाढीमुळे कापसाचा भाव उंचावला

Cotton Prices Soar in Ambada Market: अंबाडा बाजारात कापसाचा भाव थेट ८,३०० रुपये प्रतिक्विंटल गाठला आहे. डॉलरच्या वाढत्या मूल्यामुळे, क्रूड ऑइलच्या दरातील तेजी आणि सरकीच्या किमती वाढल्यामुळे नैसर्गिक कापसाची मागणी वाढली आहे.
Nagpur News

Nagpur News

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अंबाडा: कापसाच्या दराने थेट ८,३०० रुपये प्रतिक्विंटलचा टप्पा गाठला आहे. डॉलरचे वाढते मूल्य, क्रूड ऑइलच्या दरातील तेजी आणि सरकीच्या दरवाढीमुळे कापसाला अचानक उठाव मिळाल्याचे चित्र आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुईचा दर ७१ सेंट प्रति पाउंडवर पोहोचल्याने हंगामात प्रथमच कापसाच्या भावात मोठी उसळी पाहायला मिळाली. जागतिक बाजारातील बदलत्या समीकरणांमुळे एकाच वेळी ७०० ते ८०० रुपयांची वाढ नोंदवली गेली. अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्याने कमोडिटी बाजारावर त्याचा थेट परिणाम झाला.

Related Stories

No stories found.