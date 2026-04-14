Nagpur News: अंबाडा बाजारात कापसाला सोन्याची झळाळी, भाव थेट ८,३०० रुपये; डॉलर, क्रूड ऑइल आणि सरकी वाढीमुळे कापसाचा भाव उंचावला

अंबाडा: कापसाच्या दराने थेट ८,३०० रुपये प्रतिक्विंटलचा टप्पा गाठला आहे. डॉलरचे वाढते मूल्य, क्रूड ऑइलच्या दरातील तेजी आणि सरकीच्या दरवाढीमुळे कापसाला अचानक उठाव मिळाल्याचे चित्र आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुईचा दर ७१ सेंट प्रति पाउंडवर पोहोचल्याने हंगामात प्रथमच कापसाच्या भावात मोठी उसळी पाहायला मिळाली. जागतिक बाजारातील बदलत्या समीकरणांमुळे एकाच वेळी ७०० ते ८०० रुपयांची वाढ नोंदवली गेली. अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्याने कमोडिटी बाजारावर त्याचा थेट परिणाम झाला. .त्याचबरोबर कच्च्या तेलाच्या दरवाढीमुळे पॉलिस्टर कापड महागले असून, धाग्याच्या किमतीत ३० ते ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली. परिणामी पॉलिस्टरऐवजी नैसर्गिक कापसाची मागणी वाढून कापसाचे दर वधारले आहेत.सरकीच्या दरातही वाढ झाल्याने कापूस बाजाराला अतिरिक्त आधार मिळाला आहे..स्थानिक बाजारात पशुखाद्यासाठी सरकीची मागणी वाढली असून, खाद्यतेलाच्या दरवाढीमुळेही सरकी तेजीत आहे. त्यामुळे जिनिंग-प्रेसिंग उद्योगांनी खरेदी वाढवली असली तरी बाजारातील आवक मर्यादित आहे..दरम्यान, खासगी खरेदीत हमीभाव न मिळाल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांनी कापूस 'सीसीआय' केंद्रांवर विकला. आर्थिक गरजेमुळे अनेकांनी लवकर विक्री केल्याने सध्याच्या दरवाढीचा प्रत्यक्ष लाभ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कमी प्रमाणात मिळत असल्याचे दिसते."सर्वसामान्य शेतकरी पैशाच्या अडचणीमुळे लवकर विक्री करतात आणि नंतर भाव वाढतात. त्यामुळे त्यांचे नुकसान होते. शासनाने स्थिर भावाची हमी दिल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल."-शरद जुडपे, शेतकरी, पिंपळदरा.दरवाढीवर परिणाम करणारे घटकडॉलरच्या मूल्यात वाढक्रूड ऑइलच्या किमतीत तेजीपॉलिस्टर कापड महागल्याने वाढलेली मागणीसरकीच्या दरातील वाढजागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे.बाजारपेठेची स्थितीपूर्वीचा दर : ७,६०० रु./क्विंटलसध्याचा दर : ८,३०० रु./क्विंटलरुई : ७१ सेंट प्रति पाऊंडखंडी (सीसीआय) : ५७,५०० रु. (३५६ किलो)सरकी : ४,३०० ते ४,४०० रु./क्विंटल.