Nagpur News: बसमध्ये एकतर्फी प्रेमाचा हल्ला; सावरगांवमध्ये तरुणीवर धारदार शस्त्राने वार

अंबाडा : सावरगांव येथे एका खासगी बसमधून प्रवास करणाऱ्या एका तरुणीवर एकतर्फी प्रेमातून जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याची घटना शुक्रवारी (ता.१०) सकाळच्या सुमारास उघडकीस आली..हल्ल्यात तरुणी किरकोळ जखमी झाली असून आरोपी फरार झाला आहे. पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यप्रदेश परिवहनच्या बस क्रमांक एम.पी.२८ पी-१०९९ ने सिंदी(उमरी) येथील १९ वर्षीय तरुणी खाजगी बसमध्ये बसून कोटाल येथील महाविद्यालयात जात होती..त्याच दरम्यान सावरगांव येथे बस थांबली असता सावरगांव येथून आरोपी नितीन सोपीनाथ तागडे (वय २६ वर्ष, रा.जुनोना(फुके) ता. नरखेड) हा बसमध्ये चढला व चालत्या बसमध्ये त्याने तरुणीशी वाद घालत तू माझ्याशी लग्न कर नाहीतर मी तुला मारून टाकणार असल्याची धमकी देत तिच्यावर धारदार शस्त्राने वार केला..Pune Crime : युवकांकडून संघटित गुन्हेगारी घडवण्यात बंडू आंदेकरचा हातखंडा.तिच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून सावरगांव येथील १९ वर्षीय यश काळबांडे या युवकाने आरोपी युवकाचा धारदार शस्त्र असलेला हात पकडला व तरुणीचा जीव वाचवला पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास करीत आहेत..