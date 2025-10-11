नागपूर

Nagpur News: बसमध्ये एकतर्फी प्रेमाचा हल्ला; सावरगांवमध्ये तरुणीवर धारदार शस्त्राने वार

Bus Attack: सावरगांव (अंबाडा) येथे खासगी बसमध्ये प्रवास करणार्‍या १९ वर्षीय तरुणीवर एकतर्फी प्रेमातून धारदार शस्त्राने झालेला जीवघेणा हल्ला; वीर युवकाच्या शहाणपणाने तिचे प्राण वाचले.
अंबाडा : सावरगांव येथे एका खासगी बसमधून प्रवास करणाऱ्या एका तरुणीवर एकतर्फी प्रेमातून जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याची घटना शुक्रवारी (ता.१०) सकाळच्या सुमारास उघडकीस आली.

