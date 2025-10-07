Amravati POCSO Case : अमरावतीत आइस्क्रीमचे आमिष दाखवून शालेय विद्यार्थिनीवर बळजबरीने अत्याचार; जंगलात नेऊन तिच्यासोबत...

अल्पवयीन मुलीला आइस्क्रीम देण्याचे आमिष दाखवून निर्जनस्थळी नेण्यात आले.वेदांत राऊतविरुद्ध अपहरण व पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.न्यायालयाने संशयिताला सात तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..अमरावती : अल्पवयीन शालेय विद्यार्थिनीला (Schoolgirl) आइस्क्रीम देण्याचे आमिष दाखवून युवकाने निर्जनस्थळी नेऊन तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार केला. वेदांत अरुण राऊत (वय १९), असे अत्याचाराचा गुन्हा दाखल (Amravati POCSO Case) झालेल्या संशयिताचे नाव आहे..संशयित वेदांत याच्या विरुद्ध बडनेरा ठाण्यात (Badnera Police) अपहरण व अत्याचारासह बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला रविवारी (ता. पाच) पोलिसांनी अटक करून न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने संशयित वेदांतला मंगळवारपर्यंत (ता. सात) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले, असे बडनेऱ्याचे पोलिस निरीक्षक सुनील चव्हाण यांनी सांगितले..पीडित मुलीच्या पालकांनी बडनेरा ठाण्यात तक्रार केल्यानंतर संशयित युवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पीडित अल्पवयीन मुलगी नेहमीप्रमाणे शाळेत गेली होती. शाळा सुटण्याच्या वेळेत सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास घरी परत आली. पालकांना तिने पोट दुखण्याचे कारण सांगितले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पीडित शिकत असलेल्या शाळेतून एका शिक्षकाचा पीडितेच्या पालकांना फोन गेला..Anganwadi Teacher Case : 'त्या' ५० वर्षीय अंगणवाडी शिक्षिकेचा खूनच; मृतदेहाला बांधला होता लोखंडी रॉडसह दगड, ३५ वर्षीय तरुणानं का केलं कृत्य?.आदल्या दिवशी पीडित शाळेत आली नसल्याचे शिक्षकांनी तिच्या पालकांना सांगितले. त्यामुळे मुलीला विश्वासात घेऊन पालकांनी तिची चौकशी केली. तिने आदल्या दिवशी शाळेत जाण्याकरिता घरून निघाल्यानंतर तिला वाटेत संशयित वेदांत अरुण राऊत हा शाळेजवळ भेटला. आइस्क्रीम खाण्यास चल, असा आग्रह धरून तिला शाळेजवळूनच स्वत:च्या दुचाकीवर बसविले. त्यानंतर एका जंगलात झुडपामध्ये नेऊन तिच्यासोबत जबरदस्तीने अतिप्रसंग केल्याचे पीडित मुलीने पालकांना सांगितले..प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असल्याने पीडितेसह तिच्या पालकांनी तक्रार केली. प्राप्त तक्रारीनंतर संशयित युवकाविरुद्ध कारवाई करून चौकशी सुरू करण्यात आली.-सुनील चव्हाण, पोलिस निरीक्षक, बडनेरा.FAQs :1. घटना कोठे घडली?अमरावतीतील बडनेरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली.2. आरोपी कोण आहे?वेदांत अरुण राऊत (वय १९) हा आरोपी आहे.3. कोणत्या कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल झाला आहे?अपहरण, अत्याचार आणि बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक (पोक्सो) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.