Amravati POCSO Case : अमरावतीत आइस्क्रीमचे आमिष दाखवून शालेय विद्यार्थिनीवर बळजबरीने अत्याचार; जंगलात नेऊन तिच्यासोबत...

Minor Girl Assaulted in Amravati: POCSO Case Registered : अमरावतीत आइस्क्रीमचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी वेदांत राऊत या युवकाला पोलिसांनी अटक केली असून न्यायालयाने पोलिस कोठडी दिली आहे.
  1. अल्पवयीन मुलीला आइस्क्रीम देण्याचे आमिष दाखवून निर्जनस्थळी नेण्यात आले.

  2. वेदांत राऊतविरुद्ध अपहरण व पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

  3. न्यायालयाने संशयिताला सात तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

अमरावती : अल्पवयीन शालेय विद्यार्थिनीला (Schoolgirl) आइस्क्रीम देण्याचे आमिष दाखवून युवकाने निर्जनस्थळी नेऊन तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार केला. वेदांत अरुण राऊत (वय १९), असे अत्याचाराचा गुन्हा दाखल (Amravati POCSO Case) झालेल्या संशयिताचे नाव आहे.

