Amravati ACB Trap : अमरावतीत खळबळ! ४७ लाखांच्या बिलासाठी तब्बल २५ लाखांची मागितली लाच; महापालिकेचा 'हा' बडा अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

अमरावती : श्वान निर्बिजीकरण, लसीकरण नियंत्रण कार्यक्रमाचे ४७ लाखांचे देयक मंजूर करण्याकरिता २५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी महापालिकेच्या सहायक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यास लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB trap in Amravati Maharashtra) मंगळवारी (ता.१६) रात्री ताब्यात घेतल्याने चांगलीच खळबळ उडाली आहे..सचिन छगनआप्पा बोंद्रे (वय ४७), असे लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या डिमांड ट्रॅपमध्ये अडकलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव असल्याची माहिती एसीबीच्या पोलिस निरीक्षक नीलिमा सातव यांनी दिली. संबंधित व्यक्तीने याप्रकरणात आठ जून २०२६ रोजी लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती..तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीच्या संस्थेला अमरावती महापालिका अंतर्गत श्वान उत्पत्ती नियंत्रण, निर्बीजीकरण व लसीकरण कार्यक्रमाचा कंत्राट मिळाला होता. कंत्राट पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी केलेल्या एकूण कामाची ४७ लाखांची देयके मंजूर करण्याकरिता २५ लाख रुपये लाचेची मागणी करण्यात आली. टप्प्या-टप्याने दोन लाख रुपये लाचेची मागणी केल्यासंदर्भातील पडताळणी लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने काही दिवसांपूर्वीच केली होती..Gondia ACB Trap : शासकीय जमीन हवीये? मोजा 50 हजार! माजी सैनिकाकडून 10 हजारांची लाच घेताना महिला महसूल सहाय्यकाला रंगेहात अटक.दोन लाखांपैकी एक लाख रुपयांची लाच स्वीकारण्याच्या तपासणीमध्ये निष्पन्न झाले होते. त्यासाठी ११ जून रोजी लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळासुद्धा रचला होता. त्यादिवशी डॉ. सचिन बोंद्रे यांनी शासकीय वाहनाचा वापर न करता तक्रारकर्त्याच्या दुचाकीवर बसून पंचवटी चौकाकडे निघाले होते. परंतु सचिन बोंद्रे यांना संशय आल्याने त्यांनी मध्येच उतरून आपले शासकीय वाहन बोलावून त्यामध्ये बसून निघून गेले..सचिन बोंद्रे यांनी दोन लाख रुपयांची लाचेची मागणी करून त्यापैकी एक लाख रुपये लाच स्वीकारण्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे पशुवैद्यकीय अधिकारी बोंद्रे यांना लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने १६ जून रोजी डिमांड ट्रॅप अंतर्गत ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई सुरू केली होती. लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नीलिमा सातव, पोलिस निरीक्षक रवींद्र सहारे, उपेंद्र थोरात, वैभव जायले यांच्या पथकाने ही कारवाई पार पाडली..Farmer Compensation Delay : 20 वर्षे झाली तरी नुकसानभरपाई नाही! संतापलेल्या शेतकऱ्यानं सरकारी अधिकाऱ्याला चपलेनं झोडपलं; व्हिडिओ व्हायरल.२०२१ मध्ये अडकले होते ट्रॅपमध्ये२०२१ साली एका प्रकरणात लाचेची रक्कम स्वीकारताना सचिन बोंद्रे याना रंगेहाथ अटक केली होती. त्यानंतर २०२६ मध्ये पडलेला हा एसीबीचा दुसरा डिमांड ट्रॅप आहे, असे लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाचे निरीक्षक रवींद्र सहारे यांनी सांगितले..संस्थेला बजावली होती नोटीसमहापालिकेच्या पशुशल्य चिकित्सकांनी सदर संस्थेला केलेल्या कामाची माहिती आणि लेखापरीक्षणाचा अहवाल मागितला होता. त्यासाठी पत्र देऊन तीन दिवसांत माहिती सादर करणारी नोटीस २७ एप्रिल रोजी संबंधित संस्थेला बजावली होती. माहिती दिशाभूल करणारी असल्यास फौजदारी प्रक्रिया करण्याचा इशारा दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.