नागपूर

Amravati ACB Trap : अमरावतीत खळबळ! ४७ लाखांच्या बिलासाठी तब्बल २५ लाखांची मागितली लाच; महापालिकेचा 'हा' बडा अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

ACB Action Against Amravati Municipal Officer : २०२१ सालीही एका प्रकरणात लाचेची रक्कम स्वीकारताना सचिन बोंद्रे याना रंगेहाथ अटक केली होती.
veterinary officer corruption allegations

veterinary officer corruption allegations

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अमरावती : श्वान निर्बिजीकरण, लसीकरण नियंत्रण कार्यक्रमाचे ४७ लाखांचे देयक मंजूर करण्याकरिता २५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी महापालिकेच्या सहायक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यास लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB trap in Amravati Maharashtra) मंगळवारी (ता.१६) रात्री ताब्यात घेतल्याने चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

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