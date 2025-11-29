नागपूर

Amravati Crime : सॉरी म्हणायचं आहे, म्हणून बोलावून घेतलं अन् बीएसस्सी विद्यार्थ्यावर केला हल्ला; चाकूने सपासप वार

BSc Student Assault : अमरावतीत बीएससी विद्यार्थ्याला 'माफी मागायची आहे' या बहाण्याने बोलावून प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. विद्यार्थ्याला गंभीर दुखापत झाली असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
अमरावती : महिनाभरापूर्वी झालेल्या किरकोळ वादाच्या प्रकरणात भेटून माफी मागायची आहे, असे म्हणून बोलावून घेतल्यानंतर एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यावर प्राणघातक हल्ला (Amravati Crime) करून त्याला गंभीर जखमी करण्यात आले. सदर युवक हा भातकुली तालुक्यातील एका गावातील रहिवासी असून, शहरातील एका महाविद्यालयात बीएसस्सी प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी आहे.

