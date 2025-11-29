Amravati Crime : सॉरी म्हणायचं आहे, म्हणून बोलावून घेतलं अन् बीएसस्सी विद्यार्थ्यावर केला हल्ला; चाकूने सपासप वार

अमरावती : महिनाभरापूर्वी झालेल्या किरकोळ वादाच्या प्रकरणात भेटून माफी मागायची आहे, असे म्हणून बोलावून घेतल्यानंतर एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यावर प्राणघातक हल्ला (Amravati Crime) करून त्याला गंभीर जखमी करण्यात आले. सदर युवक हा भातकुली तालुक्यातील एका गावातील रहिवासी असून, शहरातील एका महाविद्यालयात बीएसस्सी प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी आहे. .सदर विद्यार्थ्याची (BSc Student) ओळख संशयित आशिष वंजारी (वय २५) याच्यासोबत होती. एक महिन्यापूर्वी या विद्यार्थ्याचे क्षुल्लक कारणावरून संशयित आशिषसोबत भांडण झाले. संशयित आशिषने त्या विद्यार्थ्याच्या मोबाईलवर संपर्क करून काही कारण नसताना शिवीगाळ केली..Nashik Crime : बाळंतपणासाठी माहेरी गेलेल्या पत्नीचा राग अनावर; दारूच्या नशेत जावयाचा मावस सासूवर प्राणघातक हल्ला, नेमकं काय घडलं?.त्यानंतर पुन्हा दुपारी कॉल करुन मला तुला सॉरी म्हणायचे आहे असे सांगून विलासनगर चौकात भेटण्याकरिता बोलविले. तो विद्यार्थी आशिषला भेटण्यासाठी पंचवटी चौकात आला. आशिषने त्या विद्यार्थ्यास स्वत:च्या दुचाकीवर बसवून विलासनगर एका गोदामाजवळ नेऊन थांबविले. त्याठिकाणी संशयित आशिष वंजारी याचे चार ते पाच मित्र पोहचले..त्या पाचही जणांनी काठीने, लाथाबुक्क्यांनी जबर मारहाण केली. त्यानंतर आशिषने चाकूने दोन वार करून त्या विद्यार्थ्यास गंभीर जखमी केले. जखमी विद्यार्थ्याने या घटनेची तक्रार गाडगेनगर ठाण्यात नोंदविली असता, संशयित आशिष वंजारीविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.