Amravati Child Abuse Case : संतापजनक! सावत्र मुलावर बापानं केला लैंगिक अत्याचार; स्वयंपाक घरात नेलं अन् जबरदस्तीनं त्याच्यावर..., आई पाहतच राहिली!

Stepfather and Mother Arrested in Amravati Child Abuse Case : अमरावतीत सावत्र बापाने अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली. आईने गुन्हा लपवण्याचा प्रयत्न केला असून दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
Amravati Child Abuse Case

Amravati Child Abuse Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

अमरावती : सावत्र मुलावर पित्याने लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना (Amravati Crime) उघडकीस आली. फ्रेजरपुरा ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली आहे. त्यात पीडिताच्या सावत्र पित्यासह जन्म देणारी आई अशा दोघांना अटक करण्यात आली आहे. पीडित मुलाच्या आई-वडिलांचे काही वर्षांपासून पटत नसल्यामुळे ते दोघेही वेगळे राहत होते.

