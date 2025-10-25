Amravati Child Abuse Case : संतापजनक! सावत्र मुलावर बापानं केला लैंगिक अत्याचार; स्वयंपाक घरात नेलं अन् जबरदस्तीनं त्याच्यावर..., आई पाहतच राहिली!

अमरावती : सावत्र मुलावर पित्याने लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना (Amravati Crime) उघडकीस आली. फ्रेजरपुरा ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली आहे. त्यात पीडिताच्या सावत्र पित्यासह जन्म देणारी आई अशा दोघांना अटक करण्यात आली आहे. पीडित मुलाच्या आई-वडिलांचे काही वर्षांपासून पटत नसल्यामुळे ते दोघेही वेगळे राहत होते. .काही दिवसांपूर्वी पीडित मुलाच्या आईने दुसऱ्या व्यक्तीसोबत लग्न केले. अल्पवयीन मुलाला आईने दुसरे लग्न केल्यानंतर दुसऱ्या पतीच्या घरी नेले. पीडित मुलाच्या सावत्र बापाने त्याला वरच्या माळ्यावरील स्वयंपाक घरात नेले. त्यानंतर जबरदस्तीने मुलावर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केला. पीडित मुलाने ओरडू नये म्हणून त्याचे तोंड दाबले. त्याचवेळी मुलाची आई तेथे पोहचली..Pune Crime : चारित्र्यावर संशय घेणाऱ्या पतीची गळा आवळून हत्या; महापालिका निवडणूक लढवण्याची सुरू होती तयारी.तिने मुलावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार बघितला. तिने दुसऱ्या पतीला जाब विचारण्यापेक्षा ते तुझ्या वडिलांप्रमाणे आहेत कुणाला सांगितले, तर घराबाहेर आणि शाळेतून सुद्धा काढून देईल, अशी धमकी दिली. पीडित मुलाला हा प्रकार सहन झाला नाही. त्याने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला असता, पीडित मुलाच्या आईने त्याला दुसऱ्या पतीच्या घरातून हाकलून लावले..त्यानंतर पीडित मुलगा हा शहरातच राहणाऱ्या आपल्या जन्म देणाऱ्या बापाकडे गेला. त्याने त्याच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची कल्पना दिली. त्यामुळे त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करुन पीडित मुलाची आई आणि सावत्र बाप या दोघांना अटक केली. संशयित सावत्र पित्याविरुद्ध बळजबरीसह बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले..लैंगिक अत्याचाराची तक्रार आल्यानंतर पोलिसांनी विषयाला गांभीर्याने घेऊन एफआयआर दाखल केला आहे. दोघांवर अटकेची कारवाई करण्यात आली.-रोशन शिरसाट, पोलिस निरीक्षक, फ्रेजरपुरा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.