Amravati Minor Marriage : अल्पवयीन मुलगी युवकासोबत पळून गेली, नंतर गर्भवती राहिली; बाळ जन्माला येताच झाला मृत्यू, नेमकं कशामुळं घडलं?

अमरावती : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अल्पवयीन मुलींचा विवाहाचे (Child Marriage Melghat) प्रमाण वाढत असल्याने त्याचा फटका मातेसह अपत्यांनाही बसतो. एका अल्पवयीन मातेने बाळाला जन्म दिल्यानंतर बाळाचा मृत्यू झाला. चिखलदरा ठाण्याच्या हद्दीत एका गावात ही घटना घडली. मेळघाटमधील धारणी आणि चिखलदरा या दोन तालुक्यात अल्पवयीनांनी विवाहकरुन सोबत राहणे किंवा विवाह न करता सोबत राहण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. .गत वर्षभरापासून लग्नानंतर अल्पवयीन मुलींवर मातृत्व लादल्याचे शेकडो प्रकरण दररोज पुढे येत आहे. चिखलदरा (Amravati Minor Marriage) आणि धारणी या दोन ठाण्यामध्ये अत्याचार व बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधित कायद्यान्वये (पोक्सो) गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. वर्षभरापूर्वी चिखलदरा तालुक्यातील एक अल्पवयीन मुलगी प्रेमसंबंधातुन युवकासोबत पळून गेली होती. संशयित युवक स्वत:च्या शेतात अल्पवयीन पिडीतेसोबत राहिला..दोघांमध्ये शारीरिक संबंध आल्याने अल्पवयीन मुलीला गर्भधारणा झाली. प्रकृती बिघडल्याने तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. तिची प्रसूती होऊन तिने बाळाला जन्म दिला. सदर बाळ हे जन्मताच मृत्यू पावलेले असल्याचे उघडकीस आले. चिखलदरा पोलिसांपर्यंत हे प्रकरण पोहचले. पोलिसांनी पीडित अल्पवयीन मुलीच्या तक्रारीवरून तिच्यासोबत राहणाऱ्या संशयित युवकाविरुद्ध अत्याचारासह पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे..अल्पवयातील गर्भधारणा केवळ मातेसाठी नव्हे तर, तिच्या बाळासाठीही घातक ठरू शकते. कमी वयात तिचे गर्भाशय विकसित झालेले नसल्याने पोटात वाढणाऱ्या बाळात व्यंग निर्माण होते. शिवाय प्रसूतीनंतर त्या मातेच्या मानसिकतेवरही विपरीत परिणामाची भीती राहते.-डॉ. अरुण साळुंके, अतिरिक्त जिल्हाशल्य चिकित्सक, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, अमरावती..मेळघाटामध्ये स्थलांतर, शिक्षणाचा अभाव आणि कायद्याची माहिती नसल्यामुळे अल्पवयातील विवाहाचे प्रकार घडतात. प्रशासनाकडून जनजागृती केल्या जाते. बालविवाह रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्याच्या स्तरावरून बालविवाह मुक्त भारत संकल्पनेला हातभार लावणे सुरू आहे.-अजय डबले, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, अमरावती..जन्मलेल्या बाळाची प्रकृती गंभीरदुसऱ्या बाळाची प्रकृती गंभीर जिल्ह्यातील एका ग्रामीण रुग्णालयात एका अल्पवयीन मातेची प्रसूती होऊन तिने एका बाळाला जन्म दिला. मातेची व बाळाची प्रकृती बिघडल्याने तिला अमरावतीत दाखल करण्यात आले. त्यात जन्मलेल्या बाळाची प्रकृती सुद्धा गंभीर असल्याने त्याला आयसीयुमध्ये दाखल करण्यात आले. याप्रकरणात गाडगेनगर ठाण्यात महिलेच्या पतीविरुद्धही अत्याचार व पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे.