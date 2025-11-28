नागपूर

Amravati Minor Marriage : अल्पवयीन मुलगी युवकासोबत पळून गेली, नंतर गर्भवती राहिली; बाळ जन्माला येताच झाला मृत्यू, नेमकं कशामुळं घडलं?

Child Marriage Melghat : मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा भागात अल्पवयीन मुलींच्या विवाहांचे प्रमाण वाढले आहे. एका अल्पवयीन मातेकडून जन्मलेले बाळ मृत पावल्याने बालविवाहाच्या गंभीर परिणामांचा पुन्हा उलगडा झाला.
esakal

Amravati Crime News

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

अमरावती : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अल्पवयीन मुलींचा विवाहाचे (Child Marriage Melghat) प्रमाण वाढत असल्याने त्याचा फटका मातेसह अपत्यांनाही बसतो. एका अल्पवयीन मातेने बाळाला जन्म दिल्यानंतर बाळाचा मृत्यू झाला. चिखलदरा ठाण्याच्या हद्दीत एका गावात ही घटना घडली. मेळघाटमधील धारणी आणि चिखलदरा या दोन तालुक्यात अल्पवयीनांनी विवाहकरुन सोबत राहणे किंवा विवाह न करता सोबत राहण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.

