Chandrashekhar Bawankule: अमरावती पराभवाचे विश्लेषण होणार: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विशेष चौकशी पथक पाठविणार!

नागपूर : अमरावती महापालिका निवडणुकीतील पराभवाचे सखोल विश्लेषण केले जाईल. पराभूत उमेदवारांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल. यासाठी विशेष चौकशी टीम पाठवण्यात येईल. कोणी विरोधात काम केले याची सखोल चौकशी करू. संपूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेऊ, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात 'माण-विद्यापीठ चौक' मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...यावेळी त्यांनी अमरावतीतील पराभव, महापौर पदाचा कालावधी, युतीचे राजकारण तसेच विरोधकांच्या आरोपांवर स्पष्ट भूमिका मांडली. अमरावतीमध्ये पराभूत झालेल्या उमेदवारांमध्ये नाराजी असल्याचे सांगत बावनकुळे म्हणाले की, निवडणुकीत नेमके काय घडले, कोणी पक्षविरोधी काम केले का, याची चौकशी केली जाईल..मुंबईतील महापौर पदाचा अडीच-अडीच वर्षांचा कार्यकाळ या विषयावर बोलताना ते म्हणाले की, शिवसेनेची अशी मागणी असल्यास ती योग्य पटलावर चर्चेसाठी घेतली जाईल. भाजपच्या कोअर कमिटीमध्ये यावर सविस्तर चर्चा होईल. राज्यातील अनेक ठिकाणी ही युती होत असून, ती निश्चितच चांगली बाब असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी, अशी केलेली मागणी ही जुनीच कॅसेट असल्याची टीका त्यांनी केली. यापूर्वी २०० मतांनी पराभव झाल्यानंतरही त्यांनी अशीच भूमिका घेतली होती, आता पुन्हा तीच मागणी पुढे आणली जात असल्याचे बावनकुळे म्हणाले..शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांच्या आरोपांवर प्रत्युत्तर देताना ते म्हणाले की, आरोप करणे हेच त्यांचे रोजचे काम झाले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळाची आणि आमच्या एका वर्षाच्या कामकाजाची तुलना केली तरी वास्तव समोर येईल, असा टोला त्यांनी यावेळी लगावला..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.महाराष्ट्र आज देशात सर्वाधिक गुंतवणूक आकर्षित करणारे राज्य ठरत आहे. गेल्या वर्षी दावोस परिषदेत १७ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार (एमओयू) झालेत. त्यापैकी बहुतांश प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरत आहेत. महसूल मंत्री म्हणून औद्योगिक प्रकल्पांसाठी आवश्यक ती जागा सर्वाधिक प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे गुंतवणूक प्रत्यक्षात येत असल्याचेही स्पष्ट होत असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.