Navneet Rana: ए भैय्या भाभी औकतीत राय नाई त..." घरी किराणा पाठवणाऱ्या राणा दाम्पत्याला यशोमती ठाकुरांनी सुनावलं

अमरावती : दिवाळीच्या पर्वावर माजी खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्यावतीने नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या किराणा साहित्याची किट माजी मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांच्या घरीसुद्धा देण्यात आली..त्यावरून यशोमती ठाकूर चांगल्याच संतापल्या असून त्यांनी राणा दाम्पत्याला नौटंकी बंद करून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा सल्ला दिला. या मुद्द्यावरून आता पुन्हा एकदा राणा विरुद्ध यशोमती ठाकूर यांच्यातील वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत..आमदार राणा यांच्या कार्यकर्त्यांनी यशोमती ठाकूर यांच्या घरी जाऊन एका कार्यकर्त्याजवळ किराणा साहित्याची किट दिली. त्यानंतर याप्रकरणाला तोंड फुटले. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. शेती कोरडी पडली आहे आणि लोकं संकटात आहेत, अशा वेळी आम्ही त्यांच्या दुःखात सहभागी होत काळी दिवाळी साजरी केली..तुम्हाला जर खरच समाजासाठी काही करायचं असेल तर किराणा पाठविण्याचा देखावा न करता शेतकऱ्यांना मदत करावी, असा सल्ला यशोमती ठाकूर यांनी दिला. पुन्हा असा प्रकार घडला तर त्याचे सडेतोड उत्तर दिले जाईल..Dattatray Bharane : खचून जाऊ नका सरकार तुमच्या पाठीशी खंबीर उभा आहे; राज्याचे कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांची ग्वाही.जनतेच्या भावनांचा अपमान करून राजकारण करणाऱ्यांना अमरावतीकर कधीच माफ करणार नाही. राणा दाम्पत्याने आपली नाटकबाजी थांबविली नाही तर लोकचं त्यांना उत्तर देतील, अशीही प्रतिक्रिया त्यांनी समाजमाध्यमांवरून व्यक्त केली. मी निवडून आली किंवा पराभूत झाली, तरी माझ्या स्वभावात काही फरक पडत नाही. मी सरड्याप्रमाणे रंगसुद्धा बदलत नाही, असेही त्या म्हणाल्या..