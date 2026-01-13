नागपूर

Nilesh Rane: अमरावतीत केवळ हिंदू महापौरच: भाजपचे नेते ना. नीलेश राणे, जाहीर सभेत रवी राणा यांना काय दिला इशारा?

Amravati municipal politics latest Developments: अमरावतीत हिंदू महापौरच: नीलेश राणे यांचा इशारा
Nilesh Rane’s Amravati Speech Sparks Buzz After Warning to Ravi Rana

Nilesh Rane’s Amravati Speech Sparks Buzz After Warning to Ravi Rana

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती: महापालिकेत केवळ हिंदू महापौरच बसू शकतो व त्यासाठी भाजपला साथ देण्याची गरज आहे, नाही तर तुमच्यावर पश्चातापाची वेळ येईल, असे आवाहन करतानाच १५ जानेवारीनंतर त्यांचा हिशेब करू, असा इशारा देणारे भाषण भाजपचे नेते ना. नीलेश राणे यांनी आज येथे केले.

