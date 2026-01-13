Nilesh Rane: अमरावतीत केवळ हिंदू महापौरच: भाजपचे नेते ना. नीलेश राणे, जाहीर सभेत रवी राणा यांना काय दिला इशारा?

अमरावती: महापालिकेत केवळ हिंदू महापौरच बसू शकतो व त्यासाठी भाजपला साथ देण्याची गरज आहे, नाही तर तुमच्यावर पश्चातापाची वेळ येईल, असे आवाहन करतानाच १५ जानेवारीनंतर त्यांचा हिशेब करू, असा इशारा देणारे भाषण भाजपचे नेते ना. नीलेश राणे यांनी आज येथे केले. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ बजरंगनगर येथे आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते. यावेळी राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे, शहर जिल्हाध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे, आमदार संजय कुटे, आमदार राजेश वानखडे, माजी गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, निवडणूक प्रभारी जयंत डेहनकर, माजी शहराध्यक्ष किरण पातूरकर, सिद्धार्थ वानखडे उपस्थित होते..राणे पुढे म्हणाले, भाजप ही राष्ट्रभक्त संघटना आहे. केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर अयोध्येत राम मंदिर झाले, कलम ३७० रद्द झाले. एमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असुदुद्दीन ओवैसी यांच्यावर टीका करीत ते म्हणाले, त्यांनी आधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान मानतात की कुराण हे स्पष्ट करावे, असे आव्हान दिले..युवा स्वाभिमान पक्षाचे नेते रवी राणा यांचा प्रत्यक्ष नामोल्लेख न करता राणे यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, त्यांचा पाना ठीक करण्यात आला आहे. आता तो त्यांनी कुठेही चालवू नये, नाहीतर गाडी बंद पडले. तू नीट आहे तोपर्यंत ठीक आहे, आमच्या नादी लागू नको, असा गर्भीत इशारा त्यांनी दिला..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.खोडके दाम्पत्यावर टीकाराष्ट्रवादीचे आमदार सुलभा खोडके व आमदार संजय खोडके यांनी शेख जब्बार यांच्या मुलास महापौर करू असे म्हटले आहे, असा उल्लेख करीत त्यांनी मुस्लिम महापौर चालणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले, महापैार हिंदू, दलित, आदिवासी किंवा बौद्ध चालेल, मात्र मुस्लिम चालणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.