Clean Air Survey: 'स्वच्छ वायू सर्वेक्षणात अमरावती देशात अव्वल'; पहिले पारितोषिक पटकावत अग्रगण्य शहरांच्या यादीत स्थान

अमरावती: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने केलेल्या स्वच्छ वायू सर्वेक्षण मोहिमेत अमरावती महानगराने राष्ट्रीय पातळीवर प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. महापालिकेने वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी व शुद्ध हवेसाठी केलेल्या उपाययोजनांचे हे फलित आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रम (NCAP) २०२५ अंतर्गत घेण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणामध्ये अमरावती शहराने द्वितीय श्रेणी (तीन ते दहा लाख लोकसंख्या असलेली शहरे)लाखांचे रोख पारितोषिक देखील प्रदान करण्यात आले. हा पुरस्कार मंगळवारी (ता. नऊ) नवी दिल्ली येथे झालेल्या सोहळ्यात केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. अमरावती महानगरपालिकेच्यावतीने मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा-चांडक यांनी हा सन्मान स्वीकारला. .केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या वतीने घेतल्या जाणाऱ्या या सर्वेक्षणामध्ये वायू गुणवत्ता, नागरिकांचा सहभाग, शाश्वत उपाययोजना आणि प्रशासनाची भूमिका, अशा विविध निकषांवर आधारित मूल्यांकन करण्यात येते. अमरावती महानगरपालिकेच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे अथक परिश्रम, नागरिकांचे सक्रिय सहकार्य आणि पर्यावरणपूरक धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी, यामुळे हे यश मिळाले आहे..शहरातील विविध सार्वजनिक ठिकाणी वृक्षारोपण, रस्ते धूळमुक्त ठेवण्याचे उपक्रम, वाहतुकीसाठी पर्यावरणपूरक पर्यायांचा वापर आणि औद्योगिक भागात प्रदूषण नियंत्रणासाठी विशेष उपाययोजना याची सर्वेक्षणात विशेष दखल घेण्यात आली. या यशामुळे अमरावतीने अन्य शहरांसाठी एक आदर्श उभारला असून, स्वच्छ वायू आणि हरित जीवनशैलीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या शहरांमध्ये अमरावतीचे नाव आता अग्रगण्य राहील..Smart Meter: मीटरचा हिशोब 'स्मार्ट' की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.अमरावतीने देशात पहिले पारितोषिक पटकावणे ही संपूर्ण शहरासाठी गौरवाची बाब आहे. ही केवळ महानगरपालिकेची नाही, तर अमरावतीतील प्रत्येक नागरिकाची एक सामूहिक उपलब्धी आहे.-सौम्या शर्मा, आयुक्त, मनपा