Clean Air Survey: 'स्वच्छ वायू सर्वेक्षणात अमरावती देशात अव्वल'; पहिले पारितोषिक पटकावत अग्रगण्य शहरांच्या यादीत स्थान

Pride for Maharashtra: केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रम (NCAP) २०२५ अंतर्गत घेण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणामध्ये अमरावती शहराने द्वितीय श्रेणी (तीन ते दहा लाख लोकसंख्या असलेली शहरे)लाखांचे रोख पारितोषिक देखील प्रदान करण्यात आले.
Amravati bags first prize in National Clean Air Survey, setting an example in clean environment management.

सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने केलेल्या स्वच्छ वायू सर्वेक्षण मोहिमेत अमरावती महानगराने राष्ट्रीय पातळीवर प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. महापालिकेने वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी व शुद्ध हवेसाठी केलेल्या उपाययोजनांचे हे फलित आहे.

