Amravati News : शिक्षकांच्या बदलीचा मुहूर्त सापडेना; राज्यातील ‘झेडपी’चे १२ हजार शिक्षक आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रतीक्षेत

अमरावती : राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांची दरवर्षी राबविण्यात येणारी संगणकीय बदली प्रक्रिया मागील तीन वर्षांपासून रखडली आहे. त्यामुळे स्वगृह जिल्ह्यापासून शेकडो किलोमीटर अंतरावर कर्तव्य बजावणारे १२ हजार शिक्षक आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रतीक्षेत असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. .दहा ते पंधरा वर्षांपासून आपल्या कुटुंबापासून कोसो दूर अंतरावर कर्तव्य बजावणाऱ्या जिल्हा परिषदेमधील शिक्षकांची संगणकीय प्रणालीद्वारे आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया ग्रामविकास विभागाने प्रहार शिक्षक संघटनेच्या सततच्या संघर्षानंतर प्रथमच २०१७ पासून सुरू केली. आंतर जिल्हा बदलीचे संगणकीय धोरण अमलात आल्यापासून २०२२ पर्यंत या प्रक्रियेचे सहा टप्पे शासनाने राबविले. राज्यातील १२ हजार ५०० शिक्षकांच्या सहा टप्प्यात स्वगृह जिल्ह्यात बदल्या झाल्यात. राज्यातील ३५ जिल्हा परिषद अंतर्गत ही बदली प्रक्रिया पार पडली..हजारो शिक्षक आपल्या कुटुंबाजवळ गेल्याने या बदली प्रक्रियेने सुखावले. मात्र मागील तीन वर्षांपासून आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया शासनस्तरावरून रखडल्याने आंतर जिल्हा बदली प्रतीक्षेतील बारा हजार शिक्षकांमध्ये चांगलाच रोष निर्माण झाला आहे.आंतर जिल्हा बदली प्रक्रियेचा सातवा टप्पा तत्काळ सुरू करण्याबाबत प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे व प्रधान सचिव यांना निवेदन सादर केले. .या निवेदनातून त्यांनी शासनाने २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी परिपत्रकानुसार सर्व जिल्हा परिषदांना शिक्षक संवर्गाचे रोस्टर अद्ययावत करण्याचे निर्देश दिले. मात्र तरीदेखील अनेक जिल्हा परिषदांनी आजतागायत रोस्टर अद्ययावत केलेले नाही. त्यामुळे आंतर जिल्हा बदली प्रक्रियेला विलंब होत असून शिक्षकांमध्ये संभ्रम आणि रोष वाढत असल्याचे नमूद केले आहे.....अन्यथा राज्यस्तरीय आंदोलनशासनाने आंतर जिल्हा बदली प्रक्रिया तत्काळ सुरू न केल्यास बदलीच्या प्रतीक्षेतील १२ हजारांवर शिक्षकांच्या न्याय हक्कास्तव संघटनेच्या वतीने राज्यस्तरीय आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरीय आंदोलन करण्यात येईल, असे प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी सांगितले.