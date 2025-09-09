नागपूर

Amravati News : शिक्षकांच्या बदलीचा मुहूर्त सापडेना; राज्यातील ‘झेडपी’चे १२ हजार शिक्षक आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रतीक्षेत

Primary Teachers Inter District Transfer : अमरावतीतील प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतर जिल्हा संगणकीय बदली प्रक्रिया तीन वर्षांपासून ठप्प असून १२ हजार शिक्षक प्रतीक्षेत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांची दरवर्षी राबविण्यात येणारी संगणकीय बदली प्रक्रिया मागील तीन वर्षांपासून रखडली आहे. त्यामुळे स्वगृह जिल्ह्यापासून शेकडो किलोमीटर अंतरावर कर्तव्य बजावणारे १२ हजार शिक्षक आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रतीक्षेत असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.

Inter-district teacher transfer process

