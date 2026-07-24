Nagpur Farmers Protest: संतापलेल्या शेतकऱ्यांकडून रस्त्यावरच धान रोवणी ; ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेच्या भोंगळ कारभाराचा नोंदवला निषेध

नागपूर: गोसेखुर्द पुनर्वसन अंतर्गत येणाऱ्या जुनी पिपरी, चिचोली, साहुली परिसरातील रस्त्यावर पाावसाळ्यात चिखलाचे साम्राज्य असते. वारंवार मागणी करूनही समस्या कायम असल्याने संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी गुरुवारी (ता. २३) रस्त्यावरच धान रोवणी करीत ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेचा निषेध नोंदवला. .गोसेखुर्द पुनर्वसन अंतर्गत येणारे भंडारा जिल्ह्यातील पिपरी या गावाचे २००५ मध्ये पुनर्वसन झाले. मात्र, गावातील संपूर्ण शेती पुनर्वसनात घेण्यात आली नाही. २५० ते ३०० एकर शेती अद्यापही जुन्या पिपरी गावातच आहे. हे अंतर पुनर्वसित गावापासून ८ ते १० कि. मी. आहे. हे अंतर रोज कापण्यापेक्षा जुन्या गावातच शेती असणारे अजूनही जुनी पिपरी परिसरातच वास्तव्यास आहेत..साधारण ७० ते ८० घरे अद्यापही या गावात आहेत. यासोबतच जुन्या पिपरीतील उर्वरित शेती असणाऱ्यांसह साहुली, चिंचोली, नदीच्या पलीकडील नवेगाव, आवरमारा येथील गावकरीसुद्धा याच रस्त्याने ये - जा करतात. २००० पासून म्हणजे पुनर्वसनाच्या आधीपासून जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या या रस्त्याचे काम झाले नाही..Gujarat Rain Update: गुजरातमध्ये पावसाचा हाहाकार, २४ तासांत तब्बल १०६४ मिमीची नोंद; तिसऱ्या क्रमांकाचा विक्रम.पाऊस होताच हा रस्ता चिखलमय होतो. मागील २६ वर्षांपासून ही समस्या कायम आहे. शेतावरील माल बैलगाडी किंवा ट्रॅक्टरमध्ये भरून आणाताना अनेकदा वाहन उलटून माल चिखलात पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. चिचोली येथील जिल्हा परिषद सदस्य प्रेम वनवे अनेकदा या रस्त्यावर मुरूम टाकून रस्त्याची डागडुजी करून देतात. हा रस्ता पिपरी आणि चिचोली अशा दोन्ही जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. मात्र, वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांना या रस्त्यावर त्रास होत आहे..तीव्र आंदोलनाचा इशाराया पाचही गावांतील शाळकरी मुलांनाही तीन किलोमीटर अंतरावर कोंढी येथील शाळेत जाताना चिखल तुडवीतच वाट काढावी लागते. हा रस्ता त्वरित नव्याने बनवून दिला नाही, तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा चिंटू तिजारे, संदीप तितिरमारे, गुरुदास तितिरमारे, धनराज चवडे, अवी सुनकीनवार, विशाल कारेमोरे व गावकऱ्यांनी दिला आहे..Gujarat Rain Update: गुजरातमध्ये पावसाचा हाहाकार, २४ तासांत तब्बल १०६४ मिमीची नोंद; तिसऱ्या क्रमांकाचा विक्रम."जुनी पिपरी गावातील ३६ एकर शेतजमीन प्रकल्पात गेली. आता फक्त ८ एकर शेती गावात आहे. शेतीवर जाताना खूप त्रास होतो. शेतावर पिकवलेला माल ट्रॅक्टरमध्ये भरून आणताना कितीतरी वेळा काही माल चिखलात पडून नासाडी झाली. स्वतःच्या खर्चातून मुरूम टाकून रस्ता तात्पुरता दुरुस्त करतो. पण, हे किती दिवस चालेल."-भाऊ कातोरे, शेतकरी, जुनी पिपरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.