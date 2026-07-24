नागपूर

Nagpur Farmers Protest: संतापलेल्या शेतकऱ्यांकडून रस्त्यावरच धान रोवणी ; ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेच्या भोंगळ कारभाराचा नोंदवला निषेध

Farmers Hold Unique Paddy Plantation Protest on Road: नागपूरजवळील गोसेखुर्द पुनर्वसन परिसरातील चिखलमय रस्त्यांच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांनी रस्त्यावरच धान रोवणी करत आंदोलन केले. 26 वर्षांपासून रस्ता न झाल्याचा आरोप.
Nagpur Farmers Protest

Nagpur Farmers Protest

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: गोसेखुर्द पुनर्वसन अंतर्गत येणाऱ्या जुनी पिपरी, चिचोली, साहुली परिसरातील रस्त्यावर पाावसाळ्यात चिखलाचे साम्राज्य असते. वारंवार मागणी करूनही समस्या कायम असल्याने संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी गुरुवारी (ता. २३) रस्त्यावरच धान रोवणी करीत ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेचा निषेध नोंदवला.

Loading content, please wait...
Nagpur
Farmer
vidarbha
farmer protest
farmer problems in Vidarbha

Related Stories

The protesters have demanded immediate administrative action to remove the encroachment and reopen the road.
Nagpur
Nagpur Goa Shaktipeeth Highway protest in Maharashtra
Infrastructure Revitalization: Revenue Department Resolves 27-Year-Old Road Conflict in Padali