Anil Deshmukh: संपूर्ण कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता करा; अनिल देशमुखांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे

नागपूर: सत्तेत येण्यापूर्वी महायुती सरकारने दिलेल्या संपूर्ण कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता करून राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. या मागणीसाठी शुक्रवारी माजी गृहमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) चे नेते अनिल देशमुख यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आपण सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करू असे आश्वासन दिले होते. आज वर्ष लोटूनही कर्जमाफीची अंमलबजावणी झालेली नाही. या विलंबामुळे शेतकरी अजूनही कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले आहेत. या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची निश्चित तारीख (डेडलाईन) त्वरित जाहीर करून, सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे..गत काही महिन्यांत जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. त्या तुलनेत सध्या जाहीर केलेली मदत अपुरी आहे. या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना प्रतीहेक्टरी ५० हजार त्वरित आर्थिक मदत द्यावी. अतिवृष्टीमुळे संत्रा आणि मोसंबी या बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले. बुरशी रोगामुळे फळे गळून पडल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. या फळबागांच्या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करून योग्य नुकसान भरपाई द्यावी..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!. कपाशीवर माफ करण्यात आलेले आयात शुल्क रद्द करावे. विदेशातून आयात करण्यात येणाऱ्या खाद्य तेलावर बंदी घालावी आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.