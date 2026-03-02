नागपूर

Maharashtra Board Exam Fraud : अंजनगावच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्याला अटक; परीक्षा कस्टडी रूमवर आढळला गैरप्रकार, शिक्षण विस्तार अधिकारी फरार

Major Exam Scam in Anjangaon Surji: Education Officer Arrested for English Paper Manipulation : अंजनगावसुर्जी येथे दहावी इंग्रजी पेपरदरम्यान उत्तरपत्रिकांमध्ये फेरफार केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला. शिक्षण विभागाच्या धाडीनंतर गटशिक्षणाधिकाऱ्यासह संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
अंजनगावसुर्जी (अमरावती) : शहरातील सीताबाई संगई विद्यालय कस्टडी रूममध्ये (डीसी-२८) २७ फेब्रुवारी रोजी शिक्षण विभागाच्या पथकाने धाड टाकली. तेव्हा दहाव्या वर्गाच्या इंग्रजी विषयाच्या पेपरदरम्यान गंभीर गैरप्रकार (Major Exam Scam in Anjangaon Surji) उघडकीस आला.

