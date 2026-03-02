Maharashtra Board Exam Fraud : अंजनगावच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्याला अटक; परीक्षा कस्टडी रूमवर आढळला गैरप्रकार, शिक्षण विस्तार अधिकारी फरार

अंजनगावसुर्जी (अमरावती) : शहरातील सीताबाई संगई विद्यालय कस्टडी रूममध्ये (डीसी-२८) २७ फेब्रुवारी रोजी शिक्षण विभागाच्या पथकाने धाड टाकली. तेव्हा दहाव्या वर्गाच्या इंग्रजी विषयाच्या पेपरदरम्यान गंभीर गैरप्रकार (Major Exam Scam in Anjangaon Surji) उघडकीस आला..उपशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून अंजनगावसुर्जी पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी सुधीर खोडे यांना पोलिसांनी अटक केल्याने संपूर्ण तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे. उत्तरपत्रिकांमध्ये फेरफार केल्याप्रकरणी केंद्रप्रमुखासह तीन जण आणि दोन अनोळखी विद्यार्थ्यांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार २७ फेब्रुवारी रोजी इंग्रजी विषयाचा पेपर सकाळी ११ ते दुपारी दोन, या वेळेत पार पडला. मराठी माध्यमाच्या १९९२, इंग्रजी माध्यमाच्या ४४३ आणि उर्दू माध्यमाच्या ४३१ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. याच दिवशी दुपारी चार वाजून ४० मिनिटांनी भरारी पथकातील उपशिक्षणाधिकारी रजनी शिरभाते, रवींद्र सोळंके, सहायक शिक्षक मातोश्री देशमुख, आशिष किनेकर यांनी सीताबाई संगई शाळेतील कस्टडी रूममध्ये भेट दिली असता परीक्षा संपल्यानंतर उत्तरपत्रिका मोजणीदरम्यान दोन उत्तरपत्रिका शिक्षण विभागाच्या पथकाला कमी आढळल्या..तपासणीदरम्यान एका कर्मचाऱ्याच्या शर्टाच्या आत दोन उत्तरपत्रिका लपविल्याचे आढळून आले. दोन्ही उत्तरपत्रिका भरारी पथकाने ताब्यात घेतल्या. दोन उत्तरपत्रिका या व्यक्तीजवळ कशा आल्या, याबाबत भरारी पथकाने गटशिक्षण अधिकारी सुधीर खोडे यांना विचारले असता त्यांनी मला माहीत नसल्याचे सांगितले. इंग्रजी व उर्दू माध्यमाच्या अनुक्रमे एक-एक उत्तरपत्रिका गहाळ झाल्या होत्या. त्या उत्तरपत्रिका अनिल हाडोळे नामक व्यक्तीजवळ आढळल्या. त्या याच उत्तरपत्रिका होत्या, याची खात्री झाली..Minor Sexual Assault Case : सांगली हादरली! अल्पवयीन मुलीवर 5 नराधमांकडून सलग 2 वर्षे लैंगिक अत्याचार; जन्मदात्या आईने परराज्यात जाऊन मुलीचा केला गर्भपात.प्रश्नपत्रिका पोलिस स्टेशनमधून घेणे, उत्तरपत्रिका सीलबंद करून पोस्ट ऑफिसला पोहोचवण्याची संपूर्ण जबाबदारी परीक्षक यांची असते. परीक्षा केंद्राचा पेपर डीसी कस्टडी केंद्रावर साधारणता तीन वाजून ३० मिनिटे वाजेपर्यंत येणे अपेक्षित असते. त्यानंतर संपूर्ण उत्तरपत्रिका पाच वाजेपर्यंत सीलबंद होणे अपेक्षित असताना डीसी स्टडी रूमवर चार वाजून ४० मिनिटांपर्यंत एकही उत्तरपत्रिका सीलबंद झाल्याचे दिसून आले नाही..यावरून डीसीमध्ये सुधीर खोडे परीक्षक, उपपरीक्षक सुशील कुमार अभ्यंकर हे प्रथमदर्शनी दोषी आढळून आले. तसेच संकेत अनिल हाडोळे हेसुद्धा दोषी असल्याचे आढळून आल्याने याबाबतचा अहवाल तातडीने २८ फेब्रुवारी रोजी अध्यक्ष व सचिव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अमरावती यांना प्रत्यक्ष भेट अहवाल व जप्त केलेल्या दोन उत्तरपत्रिका सीलबंद करून दिल्याचे उपशिक्षणाधिकारी रजनी शिरभाते यांनी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. सुधीर खोडे, सुशीलकुमार अभ्यंकर, अनिल हाडोळे यांनी संगनमताने दोन अनोळखी विद्यार्थी यांना उत्तरपत्रिका सोडविण्यास परस्पर दिली..Khadakwasla Backwater Death : पुणे हादरले! खडकवासला धरणात तरंगताना आढळला तरुणाचा मृतदेह; 'त्या' संध्याकाळी नेमकं काय घडलं?.बेकायदेशीर कृत्य केल्याने वरील तीन व्यक्ती व दोन अनोळखी विद्यार्थी यांच्यावर प्रचलित कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा, यासाठी उपशिक्षणाधिकारी रजनी शिरभाते यांनी अंजनगावसुर्जी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून अंजनगाव पोलिसांनी अंजनगाव पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी सुधीर खोडे, शिक्षण विस्तार अधिकारी सुशीलकुमार अभ्यंकर व अनिल हाडोळे (वय ४५) यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. दोन अनोळखी विद्यार्थ्यांचा शोध सुरू असून पोलिसांनी सुधीर खोडे, अनिल हाडोळे यांना अटक केली. तर विस्तार अधिकारी सुशीलकुमार अभ्यंकर अद्याप फरार आहेत..Sangli ACB Trap Action : सांगलीत ACB चा मोठा दणका! विटा उपविभागीय कार्यालयातील तो 'साहेब' 5 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात!.प्रकरणाची सखोल चौकशी करणारयाप्रकरणी सखोल चौकशी करून जे जे दोषी असतील त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. यानंतर असे गैरप्रकार करण्याचे कोणी धाडस करणार नाही. प्रकरणातील सर्व बाबी तपासल्या जातील.-सूरज बोंडे ठाणेदार, अंजनगावसुर्जी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.