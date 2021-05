गॅंगस्टर रणजित सफेलकरवर आणखी एक गुन्हा; शेतकऱ्याचे शेत हडपले

By

नागपूर : शहरातील बहुचर्चित एकनाथ निमगडे हत्याकांडाचा (Eknath Nimgade massacre) मास्टरमाईंड गॅंगस्टरवर रणजित सफेलकरच्या (Ranjit Safelkar) गळ्याभोवतीचा कारवाईचा फास अधिक घट्‍ट होत चालला आहे. सफेलकरने एका शेतकऱ्याच्या मुलाचे अपहरण (Abduction of a farmer's son) केले. त्याच्या वडिलाला फोन करून शेताचा कब्जा सोडण्याची धमकी दिली. शेतकऱ्याने शेत देण्याची तयारी दर्शविताच मुलाला सोडून दिले. या प्रकरणी रणजित आणि हाटे या टोळीवर अपहरण आणि खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रणजित हलके सफेलकर (५२, रा. कामठी), कालू नारायण हाटे, संजय आनंदराव धापोडकर (४३, रा. नागपूर), गुड्डू उर्फ भास्कर पांडुरंग धापोडकर (३९), राकेश हरीशंकर गुप्ता (४३, रा. कामठी), नीलेश हेमंत ठाकरे अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. (Another crime against gangster Ranjit Safelkar)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १५ जून २००८ ते १४ मे २०२१ दरम्यान ही घटना घडली. आजनी (बु) ता. कामठी येथील रवींद्र उर्फ रवी नत्थुजी घोडे (५०) यांचे ६ हेक्टर शेतजमीन आजनी-घोरपड मार्गावर आहे. रणजित व साथीदारांची या शेतीवर नजर गेली. ती जमीन हडपून प्लॉट पाडून बक्कळ पैसे कमविण्याचा कट रणजित सफेलकरने रचला. त्याने हाटे आणि धापोडकर बंधूंच्या टोळीला कट यशस्वी करण्याची जबाबदारी दिली.

हेही वाचा: एकतर्फी प्रेमातून तरुणीचा खून; घरात घुसून केले सपासप वार

रणजित सफेलकरने रवी घोडे व मुलाला ठार मारण्याची धमकी देत शेतजमीन जबरीने बळकावली. त्यासंदर्भात कोणतेही विक्रीपत्र किंवा करारनामा केला नाही. शेतजमीन हडप केल्यानंतर रणजितने त्यावर प्लॉट पाडून प्लॉटची इतरांना विक्री केली आणि आजच्या बाजारभावाप्रमाणे घोडे यांची ९१ लाख रुपयांनी फसवणूक केली.

घोडे यांनी पोलिसात तक्रार करण्याची धमकी देताच रणजितच्या साथीदारांनी घोडे यांचा मुलगा शुभम याचे अपहरण केले. त्याला ठार ठार मारण्याची धमकी दिली. त्यामुळे मुलाचा जीव जाईल या भीतीपोटी घोडे यांनी तक्रार दिली नाही. तसेच शेतीवर आल्यास शुभमला भरचौकात ठार करण्याची धमकीही रणजित सफेलकरने दिली होती.

हेही वाचा: कोरोना रुग्णांनो, म्युकरमायकोसीसला घाबरू नका; मधुमेह नियंत्रित ठेवा

काही दिवसांपूर्वी शहर गुन्हे शाखा पोलिसांनी ऑर्किटेक्ट एकनाथ निमगडे खूनप्रकरणात रणजित व त्याच्या साथीदारां अटक केली. त्याचप्रमाणे रणजितवर आणखी गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामुळे घोडे यांची हिंमत वाढली आणि त्यांनी शुक्रवारी शहर गुन्हे शाखा पोलिसांकडे तक्रार केली. या तक्रारीवरून नवीन कामठी पोलिसांनी विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदविला आहे.

सुपारी देणारा अजून गुलदस्त्यात

एकनाथ निमगडेंच्या विमानतळाजवळील भूखंडावर काही व्यापारी आणि राजकीय नेत्यांची नजर होती. त्यामुळे निमगडेंचा काटा दूर करणे गरजेचे होते. गँगस्टर रणजित सफेलकरला ५ कोटींची सुपारी देण्यात आली होती. रणजितला ५ कोटी रुपये कुणी दिले होते? याबाबतचे अद्यापही गुढ कायम आहे. राजकीय क्षेत्रातील मोठे नाव निमगडे हत्याकांडात येत असल्याची चर्चाही शहरात होती. स्मार्ट आणि हायटेक पोलिसांनी सुपारी देणाऱ्याचे नाव अद्याप कळू शकले नाही, हे विशेष.

(Another crime against gangster Ranjit Safelkar)