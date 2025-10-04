नागपूर

Akola News : खदान पोलीस स्टेशनमधील नितीन मगर निलंबीत, डीबी स्कॉडवर पुन्हा संशयाची सावली

Akola Police : अकोला येथील खदान पोलीस स्टेशनमधील डीबी स्कॉडमधील पोलीस कर्मचारी नितीन मगर यांच्यावर पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर निलंबनाची कारवाई झाली असून, यामुळे खदान पोलिसांची पुन्हा एकदा नाचक्की झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला : एका प्रकरणात पोलिस अधिक्षकांकडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर स्थानिक खदान पोलिस स्टेशनमधील डीबी स्कॉडमधील नितीन मगर हे पोलिस कर्मचारी निलंबीत झाल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे.

