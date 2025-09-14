नागपूर

Nagpur News: नागपुरात पाकिस्तानी ग्रुपशी संबंध असल्याच्या संशयावरून शिक्षक आणि व्यापाऱ्याची एटीएसकडून चौकशी

ATS Nagpur:ऑपरेशन सिंदूरनंतर नागपुरात एटीएसने कामठीत शिक्षक व व्यापाऱ्याला पाकिस्तानशी संबंधित सोशल मिडिया संपर्कामुळे चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. बांगलादेशी नागरिकाने बनावट पासपोर्ट प्रकरणात अद्याप सुगावा मिळवलेला नाही.
नागपूर : ऑपरेशन सिंदूरनंतर देशातील सुरक्षा यंत्रणा अधिक चौकस झाल्या आहेत. पाकिस्तान संबंधित बारीकसारीक संशयास्पद हालचालीवर तपास यंत्रणेद्वारे लक्ष ठेवण्यात येत आहे. त्यातूनच आज नागपुरातील दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) कामठीतील एक शिक्षक आणि एका व्यापाऱ्याला संशयित म्हणून चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली.

