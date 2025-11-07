Bachchu Kadu: बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांसाठी किती न्यायालयीन लढे दिले?

नागपूर : प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी केलेल्या महाएल्गार आंदोलनाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तत्काळ महामार्ग मोकळा करण्याचे आदेश दिले होते..यावर कडू यांनी न्यायालय हे शेतकऱ्यांच्या बाजूने आदेश देत नसल्याचे भाष्य करीत आंदोलन स्थळावरून नाराजी व्यक्त केली होती. या भाष्याची नोंद घेत बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांसाठी किती याचिका दाखल केल्या, असा प्रश्न (मौखिक) उपस्थित करीत उच्च न्यायालयाने खंत व्यक्त केली. तसेच, ही याचिका निकाली काढली..याप्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात २८ ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे नागपूर-हैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील (एनएच ४४) वाहतूक ठप्प झाल्याचे वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. तातडीने जनहित याचिका दाखल करून घेत २९ नोव्हेंबर रोजी महामार्ग सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत तातडीने रिकामा करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्त, महामार्ग पोलिसांना दिले होते..प्रशासनाने न्यायालयाचे हे आदेश आंदोलन स्थळी असलेल्या बच्चू कडू यांना कळविल्यानंतर त्यांनी अधिकारी, प्रशासन आणि न्यायालयावर देखील नकारात्मक भाष्य केले होते. न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या मुद्याकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष केले, या कडू यांच्या विधानावरून उच्च न्यायालयाने कडू यांची खरडपट्टी काढली..आपल्याला शेतकरी हिताच्या दृष्टीने आदेश हवे असल्यास आपण देखील न्यायालयात याचिका दाखल करावी, मुद्दे मांडावे, आम्ही जरूर शेतकऱ्यांची दखल घेऊ, असे कडू यांना उद्देशून न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, कडू यांनी शेतकरी हिताच्या दृष्टीने आजवर किती याचिका दाखल केल्या, असा मौखिक प्रश्न देखील उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. आंदोलन स्थगिती झाल्याने उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकिल, वरिष्ठ विधिज्ञ देवेन चव्हाण आणि अॅड. निरज जावडे यांनी, केंद्र शासनातर्फे अॅड. चरण धुमणे यांनी, बच्चू कडू यांच्यातर्फे अॅड. हरिओम ढगे व ॲड. स्मिता सिंगलकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली..राज्य शासनावरही नाराजउच्च न्यायालय बच्चू कडू यांच्या विधानावर नाराजी व्यक्त करताना राज्य शासनाने परिस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, उच्च न्यायालयाने राज्य शासनावर देखील नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांनी महामार्ग रोखून धरलेला असताना पोलिस प्रशासनासह संपूर्ण प्रशासन हे आंदोलन हाताळण्यात अपयशी ठरले. राज्य शासनाने त्यासाठी कुठलेही पाऊल उचलले नाही. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाला याची दखल घेणे भाग पडले, असे नमूद करीत न्यायालयाने शासनावर देखील नाराजी व्यक्त केली..Bhoom News : दबंग खासदार ओमराजे निंबाळकर विरुद्ध भूमचे पोलीस निरीक्षक वाद पेटणार.आधी अभ्यास करा, मग विधाने कराउच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या विविध मुद्यावर अनेक सकारात्मक आदेश दिले आहे. याचा अभ्यास कडू यांनी करावा. मग विधान करावे, असे उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान नमूद (मौखिक) केले. आम्ही शेतकऱ्यांच्या किंवा आंदोलनाच्या विरोधात नाही. परंतु, तुम्ही महामार्ग अडवून सामान्य नागरिकांना त्रास होईल, असे कृत्य केल्याने उच्च न्यायालयाला याची दखल घ्यावी लागली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.