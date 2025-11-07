नागपूर

Bachchu Kadu: बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांसाठी किती न्यायालयीन लढे दिले?

Nagpur High Court: प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी केलेल्या महाएल्गार आंदोलनाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तत्काळ महामार्ग मोकळा करण्याचे आदेश दिले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
