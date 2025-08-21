Bail Pola Festival 2025: आज आवतण घ्या, उद्या जेवायला या; खांदेमळणीने सुरू होणार कृषी संस्कृतीचा उत्सव बैलपोळा

वाशीम : पेरणी ते कापणी हा जगातील नवनिर्मितीचा सोहळा जगाचे पोट भरण्याचे काम करतो, या नवनिर्मितीचा शिलेदार असलेल्या बळीराजाचा सोबती असलेला बैल, ज्याला वृषभ राजा म्हटले जाते, त्याचा सण बैलपोळा हा साजरा होत आहे..कृषी संस्कृतीचा सर्वात महत्त्वाचा मानला जाणारा हा उत्सव खांदेमळणी, पोळा व कर असा तीन दिवस साजरा केला जातो. खांदेमळणीला बैलांना ‘आज आवतण घ्या, उद्या जेवायला या’, अशी हाळी देत शेतकरी आपल्या सर्जा राजाला मानाचे पान अर्पण करतो..विदर्भात बैलपोळा हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. वर्षभर शेतकऱ्यासोबत राब राब राबणाऱ्या बैलांच्या उपकाराची परतफेड करणारा हा कृषी संस्कृतीचा महोत्सव गावखेड्यात आजही उत्साहात साजरा होतो..पोळ्याच्या आधल्या दिवशी खांदेमळणी असते. त्या दिवशी सकाळी बैलांना आंघोळ घातली जाते. त्या दिवशी प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या घरी वाफेवरचे पानगे, मसाला, भेंडी, चवळी यांच्या पानाचे वाफेवरचे वडे, कलिंगडाची भाजी, कढी असा नैवेद्य तयार केला जातो. सायंकाळी गोठ्यात बैलांची पूजा करून खांद्याला दूध व लोण्याचा लगदा पळसाच्या पाच पानी धाळीने लावला जातो. बैलांना नैवेद्य लावल्यानंतर पळसाच्या डाहळ्याने काशाचे ताट वाजवून ‘आज आवतण घ्या उद्या जेवायला या’, अशी जोरात हाळी देत वृषभ राजाला मानाने आवतण दिले जाते..पोळ्याच्या दिवशी तर वृषभ राजाचा आणि बळीराजाचा थाट काही औरच असतो. सायंकाळी बैलांच्या शिंगांना बेगड लावून सजविले जाते. रंगीत कासरे, घुंगरमाळा, तोडे, झुला टाकून बैलांना गावाजवळ मारुतीच्या पाराजवळ उभारलेल्या तोरणाखाली नेले जाते. तिथे महादेवाची गाणी गायली जातात, तोरण तोडून पोळा फुटतो. पोळा फुटल्यानंतर बैलांना दारात ओवाळले जाते. समोर धान्याच्या राशी टाकल्या जातात. घराची कारभारीण सागाच्या पानावर पुरणपोळीचा नैवेद्य बैलांना खाऊ घालते. घरातील लहानथोर बैलांचे दर्शन घेतात..बैलाच्या शिंगावर काकडी फोडून त्याचा प्रसाद वाटला जातो. पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी कर साजरी केली जाते. या दिवशी शिंदीच्या पानापासून बनविलेला रथ, ज्याला द्वारका असे म्हणतात, ती बैलाच्या पाठीवर ठेवून गावातून मिरवणूक काढली जाते. नंतर ही द्वारका महादेवाच्या मंदिराच्या शिखरावर ठेवली जाते व या तीन दिवसांच्या कृषी सणाची सांगता केली जाते..Nagpur Crime : महिलेला करायला लावली नग्न पूजा, व्हिडिओ बनवला अन्...नागपुरात भोंदूबाबाचा प्रताप उघड, 'असं' शोधायचा सावज.जपली जाते बारा बलुतेदारीगावखेड्याची ओळख असलेली बारा बलुतेदारी आता नामशेष होत असली; तरी पोळा सणाला मात्र बारा बलुतेदारातील मानकऱ्याचा मान जपला जातो. खांदेमळणीच्या दिवशी गावातील कुंभारांकडून आलेले मातीचे बैलच पुजले जातात. यासाठी कुंभारदादाला कोणतेही पैसे द्यावे लागत नाहीत. त्याचा मोबदला धान्याच्या स्वरूपातच दिला जातो. पोळ्याच्या दिवशी लागणारे सागाची पाने, पळसाची पाने मातंग समाजाच्या मानकऱ्यांकडूनच घेतली जातात. पोळ्याच्या तोरणाखाली बैलांना नैवेद्य दाखविल्यानंतर बैलांना पाणी दाखविले जाते. ते पाणी नाव्ही समाजाच्या मानकऱ्यांकडून दाखविले जाते. या सणात प्रत्येक समाजाला एक महत्त्वाचे स्थान असते व त्याचा साऱ्या गावकीकडून सन्मान केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.