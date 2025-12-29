नागपूर

Tiger Attack: बांबू कटाई करताना काळाचा घाला! वाघाच्या हल्ल्यात दोन मजुरांचा जागीच अंत, थरकाप उडवणारी झुंज..

Human wildlife conflict Bamboo cutting workers killed: ताडोबा बफर क्षेत्रात वाघाच्या हल्ल्याने मजुरांमध्ये दहशत
Tiger Attack
Tiger Attack sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मूल : बांबू कटाईचे काम करीत असताना वाघाने दोन मजुरांवर हल्ला करून ठार केले. ही घटना ताडोबा बफर क्षेत्रातील मामला आणि महाडवारी परिसरात शनिवार (ता. २७) घडली. मृतांमध्ये प्रेमसिंग दुखी उदे (वय ५५, रा. बालाघाट) आणि बुदसिंग श्यामलाल मडावी (वय ४१, रा. मुंडला, बालाघाट) यांचा समावेश आहे. दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी घडलेल्या या घटनांमुळे बांबू कटाईचे काम करणाऱ्या मजुरांत दहशतीचे वातावरण पसरले आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
tiger
Forest
district
tiger attack
forest animals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com