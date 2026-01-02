बांगलादेशातील पीडितांवर तमिळनाडूत शस्त्रक्रिया; किडनी प्रकरणी पीडितांचा आकडा ७०च्या घरात, २०० कोटींची उलाढाल..

Bangladesh Kidney Case : तमिळनाडू येथील त्रिचीमधील स्टार किम्स हॉस्पिटलमध्ये बेकायदेशीर किडनी प्रत्यारोपण होत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणाला आणखी धक्कादायक वळण मिळाले आहे. या रुग्णालयात बांगलादेशातून पीडितांना आणून त्यांच्या किडनी काढल्या जात असल्याची गंभीर माहिती समोर आली आहे. या संपूर्ण रॅकेटचा सूत्रधार सोलापूरचा रामकृष्ण सुंचू उर्फ डॉ. कृष्णा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...रामकृष्णच्या माध्यमातून सुमारे ६० ते ७० जणांच्या किडनी काढून याच स्टार किम्स हॉस्पिटलमध्ये प्रत्यारोपण करण्यात आल्याचे तपासातून समोर आल्याचे कळते. या व्यवहारातून सुमारे २०० कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचा अंदाज आहे. डॉ. रवींद्रपाल सिंग याला २९ डिसेंबर रोजी दिल्लीत अटक करण्यात आली. मात्र, खराब हवामानामुळे विमानसेवा ठप्प झाल्याने त्याला २४ तासांत चंद्रपूर न्यायालयात हजर करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे त्याला दिल्लीतील रोहिणी न्यायालयात हजर करण्यात आले. तेथे त्याला ट्रान्झिट रिमांड मंजूर झाला होता. दरम्यान, त्रिची येथील स्टार किम्स हॉस्पिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजरत्नम गोविंदस्वामी अद्याप फरार आहे..सुंचूच्या मोबाईल कॉल डिटेल रेकॉर्ड्सचा (सीडीआर) तब्बल चार हजार पानांचा डेटा तपासल्यानंतर पोलिसही चक्रावून गेले आहेत. डॉ. राजरत्नम, डॉ. रवींद्रपाल सिंग आणि रामकृष्ण सुंचू हे परस्पर संपर्कात असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. सध्या या तिघांचा परस्पर संबंध तपासाच्या केंद्रस्थानी आहेत. या तपासात देशातील आणखी काही प्रतिष्ठित डॉक्टरांची नावेही पुढे आली आहेत. काही महिन्यांपूर्वी बांगलादेश पोलिसांनी तीन पीडितांसह डॉ. राजरत्नम याच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला होता. .मात्र, राजकीय वजनाचा वापर करून तो या कारवाईतून सुटला होता. डॉ. राजरत्नम सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत प्रतिष्ठित असून, श्रीलंकेतील पंतप्रधानांना तेथे रुग्णालय उभारण्यासाठी त्याने मदत केल्याचीही माहिती आहे. तपास यंत्रणेला सुंचूच्या मोबाईलमधून अनेक पीडितांच्या रक्ततपासणीची कागदपत्रे मिळाली असून, त्यातील बहुतेकांचा रक्तगट ‘ओ’ असल्याचे दिसून आले आहे. हा रक्तगट सर्वांशी जुळत असल्याने सुंचू अशाच व्यक्तींना प्राधान्य देत असे. त्याच्या प्रवास नोंदींवरून तो अनेकदा दिल्ली आणि तमिळनाडू येथे गेल्याचेही स्पष्ट झाले आहे..आज सिंग येणार काय?दिल्लीतील रोहिणी न्यायालयाने डॉ. रवींद्रपाल सिंग याला ट्रान्झिट रिमांड देताना शुक्रवारी (ता. २ जानेवारी) चंद्रपूर न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानुसार डॉ. सिंग प्रत्यक्ष चंद्रपूरमध्ये हजर होतील का, याबाबत तपास यंत्रणेला शंका आहे. प्रकृती बिघडल्याचे किंवा अन्य कारणे पुढे करून तो वकिलांमार्फत बाजू मांडू शकतो. त्याच्या विरोधात ठोस पुरावे उपलब्ध असल्याने तो लवकरच तपास यंत्रणेच्या ताब्यात येतील, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..बांगलादेशातही नेटवर्कसुंचू देशातील आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या गरजू व्यक्तींना शोधून त्यांना तमिळनाडूत शस्त्रक्रियेसाठी पाठवायचा. त्याने बांगलादेशातही स्वतंत्र नेटवर्क उभारले होते. तेथील एजंटांद्वारे गरजू किडनीदात्यांना प्रथम पश्चिम बंगालमध्ये आणून त्यांचे बनावट भारतीय आधार कार्ड तयार केले जायचे. त्यानंतर डॉ. राजरत्नम आणि डॉ. रवींद्रपाल सिंग यांच्या माध्यमातून किडनी काढण्याच्या शस्त्रक्रिया केल्या जात..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .दात्यांची निवड सुनियोजितरामकृष्णा किडनीदात्यांची निवड करताना विशेष काळजी घेत असे. ज्या महाराष्ट्रात तो स्वतः राहतो तेथून केवळ एकाच रुग्णाला त्याने कंबोडियात नेले. तसेच ज्या तमिळनाडूमध्ये किडनी काढण्याच्या शस्त्रक्रिया होत होत्या तेथून आणि दक्षिण भारतातून त्याने पीडितांची निवड केली नाही. तो प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांवरच लक्ष केंद्रित करत असे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.