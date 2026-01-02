नागपूर

बांगलादेशातील पीडितांवर तमिळनाडूत शस्त्रक्रिया; किडनी प्रकरणी पीडितांचा आकडा ७०च्या घरात, २०० कोटींची उलाढाल..

Illegal Kidney Transplant Racket India Bangladesh Link: तमिळनाडूतील किडनी रॅकेटचा पर्दाफाश; बांगलादेशातील पीडितांची संख्या वाढली
सकाळ वृत्तसेवा
Bangladesh Kidney Case : तमिळनाडू येथील त्रिचीमधील स्टार किम्स हॉस्पिटलमध्ये बेकायदेशीर किडनी प्रत्यारोपण होत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणाला आणखी धक्कादायक वळण मिळाले आहे. या रुग्णालयात बांगलादेशातून पीडितांना आणून त्यांच्या किडनी काढल्या जात असल्याची गंभीर माहिती समोर आली आहे. या संपूर्ण रॅकेटचा सूत्रधार सोलापूरचा रामकृष्ण सुंचू उर्फ डॉ. कृष्णा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

