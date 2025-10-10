Cyber Crime : सायबर चोरट्यांना आपले बॅंक खाते वापरण्यास देणाऱ्या तीन युवकांना अटक; खात्यातून अडीच कोटी रुपयांचा व्यवहार

नागपूर - शेअर ट्रेडिंगच्या नावाने शहरातील एका डॉक्टरची १५ लाख १० हजाराने फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलिसांनी तिघांना अटक केली. या तिघांनीही सायबर चोरट्यांना आपले बॅंक खाते वापरण्यास दिल्याचे चौकशी उघड झाले. तपासात या तिन्ही बॅंक खात्यांमधून २ कोटी ४० लाख रुपयांचा व्यवहार झाल्याची माहिती समोर आली आहे..विपीन शर्मा, योगेश बागडे, मंगेश चन्ने (तिघेही रा. कळमना) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन महिन्यापूर्वी व्यवसायाने डॉक्टर तरूणाला शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूकीचा संदेश पाठवून त्याला अधिक नफ्याचे आमिष दाखविण्यात आले..यानंतर त्यांना एका ग्रुपमध्ये समाविष्ट करीत, त्याला गुंतवणुकीबाबत माहिती देण्यात आली. शिवाय एका लिंकद्वारे त्याच्याकडून १५ लाख १० हजार रुपये गुंतवणूक करून फसवणूक केली. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी सायबर चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. तपासात सायबर पोलिसांनी विविध खात्यातील १२ लाख रुपये गोठविले..चौकशीत ज्या खात्यातून पैशाचा व्यवहार झाला, ते खाते नागपूरच्या तीन युवकांचे असल्याचा खुलासा झाला. त्यांना ताब्यात घेतल्यावर त्यांनी खात्यात पैसे घेण्यासाठी सायबर चोरट्यांकडून मुंबईला बोलाविण्यात आल्याची माहिती दिली.विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी प्राध्यापिकेची सायबर चोरट्यांकडून झालेल्या फसवणुकीतही तिघांच्या बॅंक खात्याचा वापर झाल्याची माहिती समोर आली. काही महिन्यांपासून या खात्यातून सातत्याने पैशाचे व्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्याची तपासणी केली असता, २ कोटी ४० रुपयांचा व्यवहार झाल्याची माहिती समोर आली..सहा लाख मिळणार परतसायबर चोरट्याकडून डॉक्टरची फसवणूक केल्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या तपासात गोठविलेल्या १२ लाख रुपयांपैकी सहा लाख तक्रारकर्त्याला परत देण्यात येणार असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बळिराम सुतार यांनी दिली. त्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याचेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.