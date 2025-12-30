Nagpur Crime: 'मोहाडीतील महाराष्ट्र बँकेत दरोडा'; १७० ग्रॅम सोने, तीन लाख ६६ हजार घेऊन चोरटे पसार..

नागभीड: तालुक्यातील मोहाळी (मोकासा) येथील महाराष्ट्र बँकेतून चोरट्यांनी १७० ग्रॅम सोने, तीन लाख ६६ हजार रुपये पळविले. ही घटना सोमवार (ता. २९) सकाळी साडेनऊ वाजताच्या सुमारास उघडकिस आली. बँकेच्या व्यवस्थापकांनी याची पोलिसात तक्रार केली आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.नागभीडपासून काही अंतरावर मोहाळी (मोकासा) हे गाव आहे. सिद्धीश्वर वारजूकर यांच्या घरीच महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आहे. बँकेचे सहाय्यक व्यवस्थापक धकाते यांनी शुक्रवारी सायंकाळी सहा वाजता बँक बंद केली. दोन दिवस सुट्ट्या होत्या. सोमवार (ता. २९) सकाळी साडेनऊ वाजता महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे व्यवस्थापक शेख मोहसीन शेख, सहाय्यक व्यवस्थापक करीक्षा धकाते, रोखपाल सुशांत जवंजाळ आणि शिपाई प्रभात शेंद्रे यांनी बँकेचे कुलूप उघडले. तेव्हा बँकेची मागील खिडकी तोडलेली दिसली..बँकेच्या आतील लॅाकरही चोरट्याने फोडून त्यातील १७० ग्रॅम सोने आणि तीन लाख ६६ हजार रुपये लंपास केले होते. घटना उघडकिस आल्यानंतर बँकेचे व्यवस्थापक शेख मोहसीन शेख यांनी तातडीने नागभीड पोलिस स्टेशन गाठून तक्रार दाखल केली. पोलिसही तातडीने बँकेत आले. त्यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करीत शोधमोहीम सुरू केली आहे..तपासासाठी पोलिसांनी पथके गठित केली आहे.या घटनेचा तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी डी. डी. राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक रमाकांत कोकोटे यांच्या नियंत्रणाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक किशोर वैरागडे करीत आहे..दोन दिवस बँकेला सुट्टी होती,आतमध्ये सोमवारी नियमित व्यवहारासाठी सकाळी ९.३० वाजता बँक शाखा उघडण्यात आली असता असे आढळले की कोणी तरी खिडकीची ग्रिल तोडून आत प्रवेश केला व गॅस कटरच्या साह्याने लॉकर तोडून तेथील कॅश व सोन लंपास केले आहे. रेकार्डनुसार ३ लाख ६६ हजार १७४ रुपये चोरले. ग्राहकांना या घटनेमुळे घाबरण्याचे काही कारण नाही असे आवाहन केले.-शेख मोहसिन, शाखाधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, मोहाळी मो..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...काही वर्षांपूर्वी वारजूकरांच्या घरी दरोडाब्रह्मपुरी-नागपूर मार्गावर मोहाळी (मोकासा) हे गाव आहे. या गावातील सिद्धीश्वर वारजूकर यांच्या घरी महाराष्ट्र बँक आहे. काही वर्षांपूर्वी रिद्धीश्वर वारजूरकर यांच्या घरी चोरट्यांनी दरोडा घातला. वारजूरकर यांच्या आईला चोरट्यांनी मारून सोने पळविले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.