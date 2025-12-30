नागपूर

Nagpur Crime: 'मोहाडीतील महाराष्ट्र बँकेत दरोडा'; १७० ग्रॅम सोने, तीन लाख ६६ हजार घेऊन चोरटे पसार..

Rural Maharashtra Bank Robbery : मोहाडीतील बँकेत दरोडा: १७० ग्रॅम सोने आणि लाखोंची रोकड लंपास
Police officials inspecting the Bank of Maharashtra premises after a robbery in Mohadi.

Police officials inspecting the Bank of Maharashtra premises after a robbery in Mohadi.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागभीड: तालुक्यातील मोहाळी (मोकासा) येथील महाराष्ट्र बँकेतून चोरट्यांनी १७० ग्रॅम सोने, तीन लाख ६६ हजार रुपये पळविले. ही घटना सोमवार (ता. २९) सकाळी साडेनऊ वाजताच्या सुमारास उघडकिस आली. बँकेच्या व्यवस्थापकांनी याची पोलिसात तक्रार केली आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Loading content, please wait...
Bank
Nagpur
crime
robbery
district
Gold jewelry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com