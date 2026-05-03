Nagpur News: बारावीच्या परीक्षेत ‘मास कॉपी’; वर्धा, गोंदिया जिल्ह्यातील २४३ विद्यार्थ्यांवर कारवाई

Baravi Exam Results Announced Amid Mass Copying: वर्धा, गोंदिया आणि गडचिरोलीमध्ये बारावी परीक्षेदरम्यान ‘मास कॉपी’चा प्रकार उघडकीस आला. २४३ विद्यार्थ्यांवर अनुशासनात्मक कारवाई करण्यात आली असून त्यांना अनुत्तीर्ण घोषित करण्यात आले.
नागपूर: राज्याच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या निकालाची घोषणा करण्यात आली. मात्र, बारावीच्या परीक्षेदरम्यान तीन पेपरही फुटले होते. दरम्यान गोंदिया आणि वर्ध्यातील समुद्रपूर तालुक्यात जीवशास्त्राच्या पेपरदरम्यान ‘मास कॉपी’ केल्याचे २४३ विद्यार्थ्यांच्या पेपर तपासणीत उघडकीस आले.

या विद्यार्थ्यांवर अनुशासनात्मक कारवाई करण्यात आली. अशी माहिती विभागीय शिक्षण मंडळ अध्यक्ष डॉ. शिवलिंग पटवे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

