Chandrashekhar Bawankule: शहरातील गरीब नागरिकांना मिळतील मालकी हक्काचे पट्टे : चंद्रशेखर बावनकुळे; न्यायालयाच्या निर्णयाने विकास

“Ownership Rights for Poor Citizens: सर्वोच्च न्यायालयाने आजचा निर्णय देताना २२ मे २०२५ रोजीच्या यासंदर्भातील निकालातील निर्देशांत सुधारणाही केली आहे. आता विदर्भाचा विकास व रोजगाराच्या संधी विस्तारतील. ४५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या एकजुटीच्या प्रयत्नासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
Updated on

नागपूर: विदर्भाच्या विकासाला आडकाठी ठरलेला झुडपी जंगलाचा अडथळा आज सर्वोच्च न्यायालयाने दूर केला. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील गरीब नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा मार्ग खुला झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

