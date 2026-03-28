अखेर बी.एड सीईटी झालीच नाही; सीईटी सेलचा भोंगळ कारभार; विद्यार्थ्यांचा गोंधळ, शेकडो विद्यार्थी मुकले परीक्षेला

नागपूर, ता. २८ : राज्याच्या सामायिक परीक्षा प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या वतीने शुक्रवारपासून सुरू झालेल्या बी.एड सीईटी दरम्यान नागपूरच्या वैनगंगा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या केंद्रावर सलग दुसऱ्या दिवशी सीईटी सेलचा भोंगळ कारभार उघडकीस आला. त्यामुळे शेकडो विद्यार्थी दुसऱ्याही दिवशी परीक्षेला मुकले. यामुळे विद्यार्थ्यांनी प्रचंड रोष व्यक्त केला..राज्यात शुक्रवारपासून बी. एड अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश पात्रता परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले. यात तिन्ही दिवसांसाठी ७१७ विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, पहिल्याच दिवशी 'सीईटी'चा बोजवारा उडाल्याचे दिसून आले. सर्व्हरच्या समस्येने वेळेवर परीक्षा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर सलग दुसऱ्या दिवशीही हीच समस्या केंद्रावर आल्याने सकाळपासून पूर्व विदर्भातून आलेल्या विद्यार्थ्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली..यावेळी ज्या कंपनीला परीक्षेचे कंत्राट देण्यात आले, त्या कंपनीचा अभियंता केंद्रावरून फरार असल्याची बाब निदर्शनास आली. केंद्रावर कंपनीचे काही कर्मचारी उपस्थित होते. त्यांना याची कुठलीही माहिती नसल्याने शेवटपर्यंत परीक्षा होऊ शकली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांनी केंद्रावर चांगलाच गोंधळ घातला..महाविद्यालय अध्यक्षांचा आयुक्तांना फोनमहाविद्यालयातील परीक्षा केंद्रावर कंपनीद्वारे लावण्यात आलेले सर्वच संगणक सर्व्हरमुळे बंद असल्याने संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सोमदत्त करंजेकर यांनी सीईटी सेल आयुक्तांशी संपर्क साधला. त्यांनी लवकरच परीक्षा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्यानंतरही परीक्षा सुरू झाली नाही. त्यानंतरही त्यांनी संपर्क केल्यावर संगणक सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे संचालकांनी केंद्र बंद करण्याचे पत्र पाठवले. त्यानंतर सायंकाळी कार्यालयातून केंद्र बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले..अशिक्षित कर्मचारीसीईटी सेलद्वारे प्रवेश पात्रता परीक्षांचे कंत्राट 'एज्युस्पार्क' या कंपनीला दिले आहे. त्यांनी केंद्र असलेल्या महाविद्यालयात जाऊन त्याची दोनदा तपासणीही केली होती. परीक्षेसाठी त्यांच्याकडून तीन अभियंत्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, या कंपनीने या कामासाठी पेटी कंत्राटदार नेमल्याची माहिती समोर आली. त्यांच्याकडे प्रशिक्षित कर्मचारी असणे गरजेचे आहे. असे असताना या कर्मचाऱ्यांना साधे पत्रही वाचता येत नव्हते हे विशेष.