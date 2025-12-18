IndiGo Flight Cancelled: घनदाट धुक्यामुळे हवाई सेवा विस्कळीत; बेंगळुरू-नागपूर इंडिगो विमान रद्द

नागपूर : दाट धुक्याचा फटका देशातील हवाई सेवांना बसत असून बुधवारी इंडिगो एअरलाईन्सची बेंगळुरू-नागपूर विमानसेवा रद्द करण्यात आली. ऐनवेळी उड्डाण रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला असून अनेक प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली..मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडिगोने बुधवारी देशभरात २०० हून अधिक उड्डाणे रद्द केली. यामध्ये बेंगळुरू-नागपूर या विमानसेवेचाही समावेश होता. उत्तर आणि पूर्व भारतात सकाळच्या वेळेत दाट धुक्यामुळे देशांतर्गत हवाई वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाली आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी इंडिगोने उड्डाणे रद्द केली असून मंगळवारीही विविध विमानतळांवरील काही फ्लाइट्स रद्द करण्यात आल्या होत्या.\r.प्रवाशांना होत असलेल्या गैरसोयीच्या पार्श्वभूमीवर इंडिगोने एक अॅडव्हायजरी जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, धुक्यामुळे काही उड्डाणांना विलंब होऊ शकतो किंवा वेळापत्रकात बदल करावा लागू शकतो. हे सर्व निर्णय प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घेतले जात आहेत..बुधवारी नियोजित वेळेनुसार फ्लाइट क्रमांक ६ई-६८०२ पान २ वर ही बेंगळुरूहून सकाळी ५.३५ वाजता रवाना होऊन सकाळी ७.२५ वाजता नागपूरला पोहोचणार होती. मात्र घनदाट धुक्यामुळे ही फ्लाइट रद्द करण्यात आली. परिणामी नागपूरहून बेंगळुरूकडे जाणारी परतीची फ्लाइटही उड्डाण करू शकली नाही..Indigo Issues: मतभेद, अंतर्गत अस्थिरता अन्... देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन संकटात! इंडिगोचा मालक कोण? समस्यांनी का वेढलं? वाचा....याशिवाय इतर काही विमानसेवांनाही विलंबाचा सामना करावा लागला. सतर्क राहण्याचे निर्देश दरम्यान, नागरी उड्डयण मंत्रालयाने धुक्याच्या पार्श्वभूमीवर तयारीचा आढावा घेतला आहे. नागरी उड्डयण महासंचालकांनी धुक्याच्या परिस्थितीत असलेल्या तयारीची तपासणी करून सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयीवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. विमान कंपन्यांनी त्यांच्या मानक कार्यपद्धतीचे आणि संबंधित जबाबदाऱ्यांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.