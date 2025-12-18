नागपूर

IndiGo Flight Cancelled: घनदाट धुक्यामुळे हवाई सेवा विस्कळीत; बेंगळुरू-नागपूर इंडिगो विमान रद्द

IndiGo Cancels Bengaluru–Nagpur Flight: दाट धुक्याचा फटका देशातील हवाई सेवांना बसत असून बुधवारी इंडिगो एअरलाईन्सची बेंगळुरू-नागपूर विमानसेवा रद्द करण्यात आली. ऐनवेळी उड्डाण रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : दाट धुक्याचा फटका देशातील हवाई सेवांना बसत असून बुधवारी इंडिगो एअरलाईन्सची बेंगळुरू-नागपूर विमानसेवा रद्द करण्यात आली. ऐनवेळी उड्डाण रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला असून अनेक प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली.

