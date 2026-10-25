नागपूर

Food Poisoning: महाप्रसादातून विषबाधा, गर्भवतीने बाळाला जन्म दिला पण दीड दिवसातच चिमुकल्याचा मृत्यू

Bhandara Food Poisoning: भंडाऱ्यातील खराशी येथे महाप्रसादातून विषबाधा झाल्यानंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या गर्भवती पूजा सरदार यांनी २२ ऑक्टोबरला बाळाला जन्म दिला. मात्र, जन्मानंतर दीड दिवसाच्या आत नवजात बाळाचा मृत्यू झाला.
A Newborn Baby Dies Within Around One and a Half Days of Birth After the Mother Was Hospitalised Following a Suspected Food Poisoning Incident in Kharashi, Bhandara.

A Newborn Baby Dies Within Around One and a Half Days of Birth After the Mother Was Hospitalised Following a Suspected Food Poisoning Incident in Kharashi, Bhandara.

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सकाळ वृत्तसेवा
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भंडारा : खराशी येथे बुधवारी (ता.२१) महाप्रसादातून विषबाधा झाल्याच्या घटनेनंतर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेल्या तीन गर्भवती महिलांपैकी पूजा राहुल सरदार यांच्या नवजात बाळाचा दीड दिवसानंतर मृत्यू झाला. बाळाच्या मृत्यूमुळे सरदार कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला असून, बाळाला श्वास घेण्यास त्रास होत होता, तर त्याची प्रकृती दीड दिवस स्थिर कशी होती आणि अचानक मृत्यू कसा झाला,

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