Food Poisoning: महाप्रसादातून विषबाधा, गर्भवतीने बाळाला जन्म दिला पण दीड दिवसातच चिमुकल्याचा मृत्यू

भंडारा : खराशी येथे बुधवारी (ता.२१) महाप्रसादातून विषबाधा झाल्याच्या घटनेनंतर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेल्या तीन गर्भवती महिलांपैकी पूजा राहुल सरदार यांच्या नवजात बाळाचा दीड दिवसानंतर मृत्यू झाला. बाळाच्या मृत्यूमुळे सरदार कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला असून, बाळाला श्वास घेण्यास त्रास होत होता, तर त्याची प्रकृती दीड दिवस स्थिर कशी होती आणि अचानक मृत्यू कसा झाला, .असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे. पूजा सरदार यांना सोनोग्राफीच्या अहवालानुसार नोव्हेंबर महिन्यात प्रसूतीची अपेक्षित तारीख देण्यात आली होती. मात्र, गर्भातील बाळाने शौच केल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर २२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११.५८ वाजता त्यांची प्रसूती करण्यात आली. प्रसूतीनंतर बाळ सुखरूप असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. बाळाच्या फुफ्फुसात रक्त साचल्याचे डॉक्टरांनी सांगितल्याचा दावा पालकांनी केला..बाळाला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले. मात्र, त्याच दिवशी रात्री ८ वाजताच्या सुमारास बाळाचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले.या प्रकरणी वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. सुजाता दुधगावकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे बाळाच्या मृत्यूचे नेमके वैद्यकीय कारण आणि उपचारादरम्यान घडलेल्या घटनांबाबत रुग्णालयाची अधिकृत बाजू समजू शकली नाही..फुफ्फुसात रक्त साचल्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले; मात्र बाळाची प्रकृती अचानक कशी बिघडली आणि मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, याबाबत समाधानकारक माहिती मिळाली नाही. - राहुल सरदार, पालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.