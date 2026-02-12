Bhandara Crime : भंडारा हादरलं! डॉक्टरकडूनच नवजात बाळाची विक्री; तस्करीचं मोठं रॅकेट उघड, डॉक्टरसह पाच जणांवर गुन्हा

भंडारा : स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने दहा दिवसांच्या बालिकेला उपचारासाठी नागपूरला पाठवतो, असे सांगून तिची अडीच लाख रुपयांत विक्री केल्याचा प्रकार जिल्ह्याच्या मोहाडी तालुक्यात उघडकीस (Bhandara Crime News) आला. या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार गोंदिया येथील डॉ. नीतेश बाजपेयी असून, तो फरार आहे. वरठी पोलिसांनी पाच जणांवर गुन्हा दाखल केला असून, एकाला अटक (Illegal Adoption Racket) केली आहे. .मोहाडी तालुक्याच्या पांढराबोडी येथील मालती प्रकाश वाघमारे हिच्या घरी दहा दिवसांची नवजात बालिका असल्याची माहिती २ फेब्रुवारी रोजी महिला व बालकल्याण विकास विभागाच्या ‘चाइल्ड हेल्पलाईन’वर अज्ञात व्यक्तीने दिली. त्यानुसार, हेल्पलाइन समन्वयक वाघमारे यांच्या घरी पोहोचल्या. तिथे त्यांना बालिका आढळली. गोंदिया येथून मुलीला आणल्याचे मालतीने पथकाला सांगितले. चाइल्ड हेल्पलाईनच्या समन्वयिकांनी या प्रकरणाची माहिती मोहाडी पोलिसांना दिली. पोलिसांनी तातडीने पुढील कारवाई केली..Tutankhamun’s Tomb : थडग्यात सापडली 3,300 वर्षे जुनी सँडल; शत्रूंना पायाखाली तुडवायचा राजा, सँडल्सवर का कोरली होती शत्रूंची चित्रे?.डॉक्टरकडूनच परस्पर व्यवहारबालिकेच्या खऱ्या आई-वडिलांनी ४ फेब्रुवारी रोजी बालकल्याण समितीपुढे येऊन हकिकत सांगितल्याने बाळविक्रीचा प्रकार उघड झाला. पालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुदतपूर्व जन्माला आलेल्या या बालिकेची तब्येत बरी नव्हती. त्यामुळे गोंदियाच्या डॉ. नीतेश बाजपेयी यांच्याकडे तिला उपचारासाठी दाखल केले. उपचारासाठी पैसे नसल्याने बालिकेला स्वयंसेवी संस्थेद्वारे नागपूर येथे उपचारासाठी पाठवतो, असे डॉ. बाजपेयी यांनी पालकांना सांगितले. प्रत्यक्षात त्यांंनी या बालिकेला ललेश्वरी सादेपाच (रा. गोंदिया) या महिलेच्या मदतीने मालती वाघमाला अडीच लाखांत विकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.