Mother Son Death : विजेच्या धक्क्याने मायलेकाचा दुर्दैवी मृत्यू; शेतात गोऱ्याला काय झालं पाहण्यासाठी गेले अन्...

Tragic Electrocution in Sakoli Taluka Claims Two Lives : साकोली तालुक्यातील मालुटोला शिवारात वादळी वाऱ्यात विजेची तार तुटून लागलेल्या धक्क्याने मायलेकाचा मृत्यू झाला. या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
साकोली : तालुक्यातील मालुटोला शिवारात रविवारी दुपारी विजेचा धक्का लागल्याने एक गोरा व मायलेकाचा मृत्यू (Mother Son Death) झाला. ही घटना सायंकाळी उघडकीस आली. यातील मृतांची नावे महानंदा प्रभुदास इलमकर (वय ५०) आणि सुशील प्रभुदास इलमकर (वय ३०) अशी आहेत.

