Mother Son Death : विजेच्या धक्क्याने मायलेकाचा दुर्दैवी मृत्यू; शेतात गोऱ्याला काय झालं पाहण्यासाठी गेले अन्...

साकोली : तालुक्यातील मालुटोला शिवारात रविवारी दुपारी विजेचा धक्का लागल्याने एक गोरा व मायलेकाचा मृत्यू (Mother Son Death) झाला. ही घटना सायंकाळी उघडकीस आली. यातील मृतांची नावे महानंदा प्रभुदास इलमकर (वय ५०) आणि सुशील प्रभुदास इलमकर (वय ३०) अशी आहेत..मालुटोला परिसरात रविवारी दुपारी वादळी वाऱ्यासह पाऊस (Rain) झाला. यादरम्यान शेतात लाकडाच्या बल्लीवर लावलेली विजेची तार तुटली. या जिवंत तारेचा स्पर्श झाल्याने गोऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला. यावेळी शेतात काम करत असलेल्या महानंदा इलमकर गोऱ्याला काय झाले हे पाहण्यासाठी गेल्या. त्यांनाही विजेचा जोरदार धक्का बसल्याने त्या खाली कोसळल्या..यावेळी शेतात असलेला सुशीलने आईकडे धाव घेतली. तो आईच्या जवळ गेला असता त्यालासुद्धा विजेचा धक्का बसला. यात मायलेकाचा जागीच मृत्यू झाला. यावेळी शिवारात इतर कोणीही नसल्यामुळे दोन्ही मृतदेह सायंकाळपर्यंत शेतातच पडून होते. दुपारी शेतात गेलेले मायलेक सायंकाळपर्यंत घरी परत आले नाही म्हणून प्रभुदास इलमकर सायंकाळी शेतात गेले..तेथे त्यांना विजेच्या जिवंत तारेमुळे गोरा आणि मायलेकाचा मृत्यू झाल्याचे दिसले. त्यांनी लगेच गावात येऊन या घटनेची इतरांना माहिती दिली. त्यानंतर गावकऱ्यांसह मोलुटोलाचे पोलिस पाटील टेंभरे यांनी साकोली पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन घटनास्थळाचा पंचनामा केला व दोन्ही मृतदेह उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविले.