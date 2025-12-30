Nagpur News:'भीमा कोरेगाव शौर्य दिनानिमित्त दीक्षाभूमीवर अभिवादन सोहळा'; महार रेजिमेंटचे १५० निवृत्त सैनिक होणार सहभागी !

नागपूर : महार रेजिमेंट व भीमा-कोरेगावचे अतूट नाते आहे. १८१८ सालच्या युद्धात पुण्यातील पेशव्यांची सत्ता संपुष्टात आली. यात पेशव्यांकडे २५ हजार सैन्य होते. इंग्रजांकडे केवळ ५०० महार सैनिक. या पाचशे महार सैनिकांनी पेशव्यांच्या सैन्याला पाणी पाजले. इंग्रजांना या शूरांनी विजय मिळवून दिला. या युद्धातील शहीद महार सैनिकांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी इंग्रजांनी भीमा-कोरेगाव येथे स्मृतिस्तंभ उभारला आहे. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.या स्तंभावर क्रॉसच्या आकाराच्या दोन मशीनगन चिन्हांकित आहेत. इंग्रजांनी महार रेजिमेंटची स्थापना केल्यानंतर या रेजिमेंटच्या सैनिकांच्या टोपीवर हेच चिन्ह कायम ठेवण्यात आले. या इतिहासाला उजाळा देण्यासाठी गुरूवारी १ जानेवारी २०२६ ला दीक्षाभूमीवर महार रेजिमेंटचे दीडशे निवृत्त सैनिक दीक्षाभूमीला अभिवादन करणार आहेत..दीक्षाभूमीवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीतर्फे भिमा-कोरेगाव शौर्य दिन अभिवादन सोहळा गुरुवारी (ता.१) होणार आहे. यावेळी महार रेजिमेंटचे दीडशे सेवानिवृत्त सैनिक सायंकाळी ठिक ५ वाजता मानवंदना देतील. समता सैनिक दल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंच, माजी सैनिक संघटना, भारतीय बौद्ध महासभा यांच्या पुढाकारातून हा सोहळा होणार आहे. यावेळी आंबेडकरी अनुयायांनी पांढरे शुभ्र वस्त्र परिधान करून निळी टोपी घालून बहुसंख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन समितीचे सदस्य विलास गजघाटे यांनी केले..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...भीमा कोरेगाव युद्धात लढलेल्या पूर्वजांच्या गौरवशाली इतिहासाला अभिवादन करण्याची गरज आहेच. त्यांचे शौर्य आणि पराक्रमी इतिहास भविष्यकाळात टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी धम्मदीक्षासोहळ्यांतर बौद्ध समाजाची आहे. दीक्षाभूमीवर आपल्या पूर्वजांच्या शौर्याचा इतिहास सांगणारे सोहळे व्हावे. यातून प्रतिक्रांतीवाद्यांशी संघटित लढण्याचे बळ मिळेल. समाजाने पूर्वजांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून बौद्ध इतिहासाची निर्मिती संघटितपणे करण्याची गरज आहे.-सुनील सारिपुत्त, समता सैनिक दल, नागपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.