Nagpur News: क्रिकेट खेळताना छातीला चेंडू लागून विद्यार्थ्याचा मृत्यू

भिवापूर : क्रिकेट खेळत असताना चेंडू छातीला लागून भिवापूर येथील प्रणव अनिल आगलावे (वय १४) या विद्यार्थ्याचा करुण अंत झाला. तो भिवापूर येथील राष्ट्रीय विद्यालयात नववीत शिकत होता..बुधवारी सायंकाळी सुमारे पाच वाजता प्रणव काही मित्रांसोबत भिवापूर महाविद्यालयाच्या मैदानावर क्रिकेट खेळत होता..अचानक चेंडू त्याच्या छातीला लागल्याने तो जमिनीवर कोसळला. मित्रांनी तत्काळ त्याला जवळच्या रुग्णालयात नेले. परंतु तेव्हापर्यंत त्याचा मृत्यू झाला होता. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून संपूर्ण भिवापूरवर शोककळा पसरली आहे..प्रणव हा अभ्यासू, नम्र आणि सर्वांचा लाडका होता. दोन महिन्यांपूर्वी त्याचे वडील मिरची व्यापारी अनिल आगलावे यांचे नुकतेच निधन झाले होते. वडिलांच्या निधनाच्या दुःखातून सावरत नाही तोच मुलाचाही असा अवकाळी मृत्यू झाल्याने कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. त्याच्या पश्चात आई आणिधाकटा भाऊ असून तो तिसरीत आहे..परिसरातील नागरिक, शाळेचे शिक्षकवर्ग आणि सहाध्यायी मित्रमंडळींना प्रणवच्या मृत्यूने धक्का बसला आहे. या घटनेतून खेळांमध्ये सुरक्षा साधनांचा वापर किती महत्त्वाचा आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे..