नागपूर

Nagpur News: क्रिकेट खेळताना छातीला चेंडू लागून विद्यार्थ्याचा मृत्यू

Cricket Accident: क्रिकेट खेळत असताना चेंडू छातीला लागून भिवापूर येथील प्रणव अनिल आगलावे (वय १४) या विद्यार्थ्याचा करुण अंत झाला. तो भिवापूर येथील राष्ट्रीय विद्यालयात नववीत शिकत होता.
Cricket Accident News

Nagpur News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भिवापूर : क्रिकेट खेळत असताना चेंडू छातीला लागून भिवापूर येथील प्रणव अनिल आगलावे (वय १४) या विद्यार्थ्याचा करुण अंत झाला. तो भिवापूर येथील राष्ट्रीय विद्यालयात नववीत शिकत होता.

Loading content, please wait...
Cricket
Nagpur
accident
sports
school

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com