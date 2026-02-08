Nagpur News: भिवापूरमध्ये ७० वर्षीय मनोरुग्ण महिलेने विहिरीत उडी घेऊन संपवले जीवन

भिवापूर : महात्मा फुले नगर येथील रहिवासी एका ७० वर्षीय महिलेने विहिरीत उडी घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता.७) दुपारी ३ वाजता च्या सुमारास घडली..रुकमा आनंदराव लोहारे असे मृत महिलेचे नाव असून, त्या गेल्या काही काळापासून मानसिक आजाराने त्रस्त होत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, रुकमा आनंदराव लोहारे या दुपारी घराबाहेर पडत, सागर बारच्या मागील परिसरात असलेल्या एका विहिरीत त्यांनी उडी घेतली. ही घटना स्थानिकांच्या लक्षात येताच परिसरात एकच खळबळ उडाली..Solapur News: पुण्यातून पळवलेल्या अल्पवयीन मुलीने जीवन संपवले; पुरावे मिटवण्यासाठी मायलेकाने पुरला मृतदेह, नेमकं काय घडलं?.या प्रकरणात आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. wघटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपनिरीक्षक सचिन उरकुडे, पोलिस उपनिरीक्षक विजय माळी आणि सहाय्यक फौजदार किशोर डेकाटे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली..मृतकाचा मुलगा कमलाकर आनंदराव लोहारे आणि स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने अथक प्रयत्नानंतर मृतदेह विहिरीबाहेर काढण्यात आला. मृत महिला ही मनोरुग्ण असल्यामुळे त्या वेडसरपणाला कंटाळून विहिरीत उडी घेतली असावी असे मृतकाच्या मुलाकडून वर्तवण्यात आले आहे ..Crime: भयंकर! अंगावर अनेक वार अन्...; विवस्त्र अवस्थेत महिलेचा मृतदेह आढळला, नेमकं काय घडलं?.या प्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक सचिन उरकुडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असून, आत्महत्येमागचे नेमके कारण शोधण्याचा पोलिस प्रयत्न करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.