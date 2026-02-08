नागपूर

Nagpur News: भिवापूरमध्ये ७० वर्षीय मनोरुग्ण महिलेने विहिरीत उडी घेऊन संपवले जीवन

Mental Health: भिवापूर शहरातील महात्मा फुले नगर येथे ७० वर्षीय महिलेने विहिरीत उडी घेऊन जीवन संपवले . मानसिक आजाराने त्रस्त असल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
भिवापूर : महात्मा फुले नगर येथील रहिवासी एका ७० वर्षीय महिलेने विहिरीत उडी घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता.७) दुपारी ३ वाजता च्या सुमारास घडली.

