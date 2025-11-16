CM Devendra Fadnavis: निवडणुकीत जिंकतो तोच सिकंदर; मुख्यमंत्री, पराभवानंतर हार स्वीकारता यायला हवी

नागपूर : बिहार निवडणुकीत झालेल्या पराभवाचे आत्मपरीक्षण न करता राहुल गांधी व शरद पवारांसह सर्व विरोधक उलटसुलट आरोप करीत आहेत. जोपर्यंत ते पराभवानंतर आत्मपरीक्षण करीत नाही तोपर्यंत विराेधकांची दुर्दशाच होत राहील..खरे तर निवडणुकीत जिंकतो तोच सिकंदर ठरतो, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (ता.१५) येथे माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले. बिहार निवडणुकीवरून विरोधी पक्षांकडून होत असलेल्या आरोपांवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राहुल गांधींनी सुरुवातीपासूनच निष्पक्ष नसलेली निवडणूक जिंकण्यात आम्ही अपयशी ठरलो अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली..शरद पवारांनी पैसे वाटून जिंकल्याचा आरोप केला. खरे तर निवडणुकीत जिंकतो तोच सिकंदर ठरतो. पराभवानंतर हार स्वीकारता यायला हवी, मोकळ्या मनाने आपल्या चुका कबूल करता यायला हव्यात, तसेच आत्मपरीक्षणही करता आले पाहिजे..परंतु आमच्या विरोधी पक्षाला हे मान्य नाही. या निवडणुकीत खऱ्या अर्थाने वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना करण्याची संधी सर्वांना होती. आम्ही आणलेल्या योजना लोकांना आवडल्या, म्हणूनच लोकांनी आम्हाला निवडून दिले असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले..CM Devendra Fadnavis: काँग्रेस आता अती डाव्या विचारांकडे झुकली मुख्यमंत्री : संवैधानिक संस्थांविषयी नकारात्मकता धोकादायक.मुंबई महापालिकेत विरोधी पक्षांनी एकत्रित लढायचे की स्वतंत्र हा त्यांचा प्रश्न आहे. यापेक्षा मुंबईच्या जनतेचा विश्वास कोणावर आहे, ते महत्त्वाचे आहे. महायुतीवर सर्वाधिक विश्वास मुंबईच्या जनतेचा आहे. जनतेने महायुतीचा महापौर निवडून आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कोण, कोणाशी, कोणासोबत आणि कशाप्रकारे लढतो हा ज्याचा त्याचा निर्णय असल्याचा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.