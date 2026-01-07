Harshvardhan Sapkal: भाजप-मित्रपक्षाकडून ‘साम, दाम...’ नीतीचा वापर: हर्षवर्धन सपकाळ; मदतीला पोलिस, मंत्री, पीए यांच्यासह निवडणूक आयोग!

नागपूर: ‘‘महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा सर्रास वापर करत आहेत, ’’ असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. त्यांच्या मदतीला पोलिस, मंत्री, त्यांचे पीए यांच्यासह निवडणूक आयोगही काम करत असल्याचे चित्र दिसत असल्याचे ते म्हणाले..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सपकाळ यांनी बिनविरोध निवडणुकांबाबत काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली. ज्या ठिकाणी बिनविरोध निवडणूक झाली आहे तेथे ‘नोटा’चा पर्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यासंदर्भात न्यायालयात जाण्याबाबत कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत सुरू असल्याचेही सपकाळ यांनी सांगितले. .आयोगावर टीका करताना त्यांनी म्हटले की, निष्पक्ष निवडणुका घेणे हे आयोगाचे कर्तव्य आहे; मात्र आयोगाची भूमिका पाहता त्यांनी विश्वासार्हता गमावली आहे. मतदार याद्यांमधील घोळ, मतदान प्रक्रियेसाठी वारंवार तारखा बदलणे, रात्री १० वाजेपर्यंत प्रचाराची मुभा म्हणजे पैशांचा गैरवापर आणि मतदान केंद्रांकडे दुर्लक्षाला प्रोत्साहन असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल केलेल्या विधानावर बोलताना चव्हाण म्हणाले की, विलासराव देशमुख यांचे व्यक्तिमत्त्व व योगदान हे मोठे व निर्विवाद आहे. भाजपच्या नेत्यांना सत्तेचा अहंकार आहे. त्यामुळेच त्यांचे चेलेचपाटे विकृत विधान करत असतात, काँग्रेस पक्ष या विधानाचा निषेध करतो..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.पण भाजपची मानसिकता पाहता फक्त विलासराव देशमुख यांच्याच आठवणी त्यांना पुसायच्या नाहीत तर अटलबिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे यांचे योगदानही त्यांना पुसून टाकायचे आहे. रेशीमबागेतील हेडगेवार व गोळवलकर यांचे फोटो काढून मोदी, शहा यांचेच फोटो त्यांना लावायचे आहेत, असे सपकाळ म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.