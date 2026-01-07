नागपूर

Harshvardhan Sapkal: भाजप-मित्रपक्षाकडून ‘साम, दाम...’ नीतीचा वापर: हर्षवर्धन सपकाळ; मदतीला पोलिस, मंत्री, पीए यांच्यासह निवडणूक आयोग!

BJP ally using saam daam tactics claim: भाजपच्या निवडणूक धोरणावर हर्षवर्धन सपकाळ यांचा गंभीर आरोप
Harshvardhan Sapkal

Harshvardhan Sapkal

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: ‘‘महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा सर्रास वापर करत आहेत, ’’ असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. त्यांच्या मदतीला पोलिस, मंत्री, त्यांचे पीए यांच्यासह निवडणूक आयोगही काम करत असल्याचे चित्र दिसत असल्याचे ते म्हणाले.

Loading content, please wait...
Bjp
Nagpur
political
election
district
Political Controversy
Harshwardhan Sapkal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com