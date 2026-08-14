नागपूर

Graduates Constituency: नागपूर पदवीधर निवडणुकीसाठी भाजपची रणनीती ठरली; रविंद्र चव्हाणांनी कार्यकर्त्यांना दिल्या महत्त्वाच्या सूचना

Nagpur Graduates Constituency: नागपूर पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक अवघ्या चार महिन्यांवर आली असताना भाजपने आतापासूनच मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. प्रचाराची रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे.
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ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर पदवीधर मतदारसंघातील विजयासाठी नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील एकूण अंदाजे बारा लक्ष सुशिक्षित पदवीधर मतदारांपैकी किमान पन्नास हजार नवे मतदार नोंदणी करून घ्यावे आणि सोशल मीडियावर तसेच नागरिकांच्या प्रत्यक्ष गाठीभेटीत सक्रिय होत केंद्र तसेच राज्य सरकारने केलेल्या कामांचे प्रमोशन करावे अशा सूचना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नेत्यांना दिल्या.

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