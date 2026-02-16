नागपूर

Nagpur Crime : भाजप नगरसेविकेच्या पतीवर प्राणघातक हल्ला; गंभीर जखमी, संतप्त कार्यकर्त्यांची रुग्णालयासमोर गर्दी

BJP Corporator Husband Attacked With Knife : नितीन शाम शिमले (वय ३९) असे जखमी झालेल्या नगरसेनिकेच्या पतीचं नाव आहे. महेश ऊर्फ सोनू गणेश ठाकरे ( वय ३५) असे हल्ला करणाऱ्या आरोपीचे नाव आहे.
नागपूर : कुख्यात गुंडाने चाकूने वार करीत भाजप नगरसेविकेच्या पतीवर प्राणघातक हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी झाला असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आली आहे. रविवारी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. या घटनेनंतर शहरातील जुनी शुक्रवारी परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यावेळी संतप्त कार्यकर्त्यांनी रात्री रुग्णालयासमोर गर्दी केली.

