Nagpur Crime : भाजप नगरसेविकेच्या पतीवर प्राणघातक हल्ला; गंभीर जखमी, संतप्त कार्यकर्त्यांची रुग्णालयासमोर गर्दी

नागपूर : कुख्यात गुंडाने चाकूने वार करीत भाजप नगरसेविकेच्या पतीवर प्राणघातक हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी झाला असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आली आहे. रविवारी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. या घटनेनंतर शहरातील जुनी शुक्रवारी परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यावेळी संतप्त कार्यकर्त्यांनी रात्री रुग्णालयासमोर गर्दी केली. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नितीन शाम शिमले (वय ३९) असे जखमी झालेल्या नगरसेनिकेच्या पतीचं नाव आहे. महेश ऊर्फ सोनू गणेश ठाकरे ( वय ३५) असे हल्ला करणाऱ्या आरोपीचे नाव आहे. दोघेही जुनी शुक्रवारीतील शीतला माता मंदिराजवळ राहतात. नितीन हा प्रभाग क्रमांक ३१ च्या नगरसेविका मानसी शिमले यांचा पती आहे..Nagpur Crime: सोशल मीडियावरील ओळख ठरली घातक; लग्नाचे आमिष दाखवून मुलीवर अत्याचार.नितीन आणि महेश यांच्यात जुना वाद आहे. दोघांवरही खुनाचे गुन्हे दाखल आहेत. रविवारी रात्रीच्या सुमारास दोघांत पु्न्हा वाद झाला. यावेळी महेशने नितीनवर चाकूने वार करीत जखमी केले. तसेच हल्ल्यानंतर महेश घटनास्थळावरून फरार झाला. यावेळी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या नितीनला शेजाऱ्यांनी खासगी रुग्णालयात दाखल केले..Crime News : नाशिकच्या सीमेवर बनावट दारूचा कारखाना उद्ध्वस्त; २१ लाखांच्या मुद्देमालासह चौघांना बेड्या!.दरम्यान, नितीनवर प्राणघातक हल्ला झाल्याची माहिती मिळताच त्याच्या मित्रांसह भाजप कार्यकर्त्यांनी रुग्णालयाबाहेर एकच गर्दी केली. याप्रकरणी आता पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.