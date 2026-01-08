Prakash Ambedkar: भाजपच युती, आघाडी होऊ देत नाही: वंचित आघाडीचे प्रमुख ॲड. प्रकाश आंबेडकर; राजकीय पक्ष संपविण्याचे काम सुरू!

नागपूर: राज्यभरात महानगरपालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. सत्ताधारी भाजप महायुतीतील घटक पक्षांसोबत सोयीच्या ठिकाणी युती करीत आहे. इतर ठिकाणी ते स्वतंत्र लढत आहे. विरोधी पक्षांची देखील निवडणुकांपूर्वी युती, आघाडी होणार होती. त्यासाठी चर्चा, वाटाघाटीही सुरू होत्या. अनेक ठिकाणी जागांचे वाटपही जवळपास निश्चित झाले होते. परंतु शेवटच्या टप्प्यात अचानक वाटाघाटी फिसकटल्या. त्यामुळे स्वतंत्र लढावे लागत आहे. सत्ताधारी भाजपमुळेच युती, आघाडी होवू शकली नाही, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .ॲड. आंबेडकर म्हणाले, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि शिवसेना (शिंदे) हे देखील अनेक ठिकाणी स्वतंत्र लढत आहेत. आमच्याशी युती नाही, तर कुणाशीही नाही, अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यासाठी दबावतंत्र, ब्लॅकमेलिंगचा वापर ते करीत आहेत.पुराव्याशिवाय आरोप करणे योग्य नसले तरी वाटाघाटी दरम्यान जे अनुभव आले, यातून हे दिसून येत असल्याचे ॲड. आंबेडकर म्हणाले..राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वांना आव्हान देण्याचे काम भाजपने सुरू केले आहे. राजकीय पक्ष संपविण्याचे काम सुरू आहे. विरोधी नेतेच राहणार नाही, तर प्रश्नांवर आवाज कोण उचलणार, त्यामुळे पक्ष टिकले पाहिजे. त्यामुळे आता भाजप वगळता इतरांना मतदान केले पाहिजे, असे आवाहन ॲड. आंबेडकर यांनी केले..दोन महिन्यात युद्धजन्य परिस्थितीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला युद्धाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे. परराष्ट्र धोरण पूर्णत: कोलमडले आहे. शेजारच्या पाकिस्तान व बांगलादेशला हाताशी धरून इतर देश भारताला कोंडीत पकडत आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच चीनसंदर्भात पंतप्रधान कार्यालय व लष्कराची वेगवेगळी भूमिका आहे. पंतप्रधान मोदींच्या हेकेखोरपणामुळे देशात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. येत्या दोन महिन्यात देशाला युद्धाला सामोरे जावे लागेल, असा दावाही ॲड. आंबेडकर केला..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.तेलातील विक्री नफा रिलायन्सकडेरशियाचे तेल भारत विकत आहे. यातून जगभरातील देशांचे भारतासोबत भांडण होत आहे. वर्षाला ४४ हजार कोटींचा हा नफा आहे. तो रिलायन्स कंपनीच्या तिजोरीत जात असल्याचा आरोप करीत त्यांनी याच व्यवहारातून युक्रेनचे युद्ध सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे नागपूरकर मतदार हा महत्त्वाचा असून, त्यांनी मोदींच्या हेकेखोरपणाला चाप लावण्यासाठी भाजपला मतदान न करता चूक दुरुस्त करावी, असे आवाहन आंबेडकर यांनी केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.