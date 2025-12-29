नागपूर
Chandrashekhar Bawankule: भाजप-शिवसेना (शिंदे) महायुती अंतिम टप्प्यात : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; उमेदवारी जाहीर होण्याची शक्यता!
नागपूर : अकोला, अमरावती, चंद्रपूर आणि नागपूर महानगरपालिकांमध्ये भारतीय जनता पार्टी–शिवसेना (शिंदे) महायुतीबाबत चर्चा अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. लवकरच उमेदवारांच्या याद्या जाहीर होतील, असा विश्वास माध्यमांशी बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.