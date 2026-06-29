Nagpur Crime: फुटाळा तलावाजवळ रक्तरंजित हल्ला! कुख्यात शेखूच्या भाच्याचा चाकूने खून; नागपुरात पुन्हा गँगवॉरची चाहूल

नागपूर: कुख्यात आरोपी शेखू याच्या भाच्याचा फुटाळा तलावाजवळ कुख्यात गुंड आणि त्याच्या साथीदाराने सोमवारी (ता.२९) सायंकाळी साडेसात वाजताच्या सुमारास खून केला. या प्रकाराने पुन्हा एकदा परिसरात गॅंगवार भडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.असद ऊर्फ अमन खान (वय ३०, रा. गिट्टीखदान) असे मृताचे तर मयूर जाधव (वय ३०, रा. गोरेवाडा) असे जखमी युवकाचे नाव आहे. लाला पांडे (रा. पांढराबोडी) आणि भूऱ्या अशी आरोपींची नावे आहेत. लाला आणि त्याच्या भाऊ जंगली पांडे हे दोघेही कुख्यात आरोपी आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, असद, मयुर व त्याचे साथीदार फुटाळा तलाव परिसरात भुट्टा खात होते. भुट्टा संपल्याने मयुर हा पुन्हा तो आणण्याकरिता ठेल्यावर गेला. येथे लाला व भुऱ्या उभे होते. यादरम्यान लाला व मयुरचा वाद झाला..वाद विकोपाला गेला. त्याने फोन करून पांढराबोडीतून आपल्या साथीदारांना बोलावून घेतले. त्यानंतर त्याच्यासह साथीदारांनी मयुरवर चाकूने वार करायला सुरुवात केली. त्याच्या मदतीसाठी असद धावला. दोघांनी असद याच्यावरही चाकूने सपासप वार केले. घटनास्थळीच असदचा मृत्यू झाला तर मयुर गंभीर जखमी झाला. असदच्या मृत्यूनंतर लाला व भुऱ्या पसार झाले. दरम्यान एका नागरिकाने पोलिसांना माहिती दिली..घटनेची माहिती मिळताच पोलिस सहआयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अपर पोलिस आयुक्त विनीता शाहू यांच्यासह गिट्टीखदान पोलिसांचा ताफा तेथे पोहोचला. पंचनामा करुन पोलिसांनी मृतदेह हॉस्पिटलकडे रवाना केला. जखमी मयुर याला खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. याप्रकरणी पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करुन मारेकऱ्यांचा शोध सुरु केला आहे..Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.पोलिस आयुक्तांना सलामीनागपूर शहरात पोलिस आयुक्त रुजू होताच प्रत्येकवेळी खून होण्याची घटना हा कायमचा योगायोग झाला आहे. यापूर्वी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार रुजू होताच, बाल्या बिनेकर या कुख्यात गुंडाची याचा २६ सप्टेंबर २०२०मध्ये भरदिवसा खून करण्यात आल्याची घटना समोर आली होती. त्यानंतर पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल २ फेब्रुवारीला रुजू होताच, वाठोड्यात दुहेरी हत्यांकाड झाल्याची घटना समोर आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा सोमवारी (ता.२९) पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी पदभार स्वीकारताच, पुन्हा एकदा कुख्यात शेखू याच्या भाच्याचा खून झाला. त्यामुळे याही पोलिस आयुक्तांना खुनाने सलामी मिळाल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.