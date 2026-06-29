नागपूर

Nagpur Crime: फुटाळा तलावाजवळ रक्तरंजित हल्ला! कुख्यात शेखूच्या भाच्याचा चाकूने खून; नागपुरात पुन्हा गँगवॉरची चाहूल

Gang war fears after knife murder in Nagpur: फुटाळा तलावाजवळ किरकोळ वादातून चाकू हल्ला; शेखूच्या भाच्याचा जागीच मृत्यू, साथीदार गंभीर जखमी, कुख्यात लाला पांडे व भूऱ्या फरार, गिट्टीखदान परिसरात पुन्हा गँगवॉरची भीती
Nagpur Shocker: Shekhu's Nephew Killed in Knife Attack Near Futala Lake

Nagpur Shocker: Shekhu's Nephew Killed in Knife Attack Near Futala Lake

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नागपूर: कुख्यात आरोपी शेखू याच्या भाच्याचा फुटाळा तलावाजवळ कुख्यात गुंड आणि त्याच्या साथीदाराने सोमवारी (ता.२९) सायंकाळी साडेसात वाजताच्या सुमारास खून केला. या प्रकाराने पुन्हा एकदा परिसरात गॅंगवार भडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

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