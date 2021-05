कोरोना झाला की सर्व संपले असे नाही; रुग्णालयाचा अट्टाहास सोडा

नागपूर : कोरोनाचे (coronavirus) रौद्ररूप साऱ्यांनाच धडकी भरवणारे ठरले. जीव वाचवायचा असेल तर रुग्णालयाशिवाय पर्याय नाही, अशीच अनेकांची धारणा झाली आहे. परंतु, शहरातील बोदडे कुटुंबाने (Bodde family) आततायीपणा टाळला आहे. आवश्‍यक सावधगिरी बाळगत घरीच उपचार घेत कोरोनावर यशस्वी मात केली. रुग्णालयाचा अट्टाहास सोडा, प्रबळ इच्छाशक्ती, सकारात्मक विचार, सकस आहार, नियमित व्यायाम व औषधोपचाराच्या बळावर सहजतेने कोरोनावर मात करणे शक्य असल्याचे या कुटुंबाने दाखवून दिले. (bodde family said Corona doesnt mean its all over)

त्रिमूर्तीनगरात राहणारे आशीष बोदडे ग्राफिक डिझायनर असून ॲडव्हरटायझिंग एजंसी चालवितात. मुलगी सेजल अभियांत्रिकी महाविद्यालयात द्वितीय वर्षाला; तर मुलगा आयुष इयत्ता ९ वीचा विद्यार्थी आहे. पत्नी संगीता व मुलीला प्रथम सर्दीसह ताप आला. कुटुंब कोरोना नियमावलीचे काटेकोर पालन करीत होते. ताप असल्याने तातडीने डॉक्टरांकडे नेण्यात आले. त्यांनी चाचणी करून घेण्याचा सल्ला दिला.

हेही वाचा: वर्धेत म्युकरमायकोसिसचा पहिला बळी; कोरोनावर केली होती मात

चौघांनीही चाचणी केली असता सर्वच पॉझिटिव्ह आले. एका क्षणी ते हादरले खरे; पण पूर्वीपासूनची मनाची तयारी असल्याने न घाबरता डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचार घेण्याचे निश्चित केले. मनावर कुठलेही दडपण येऊ दिले नाही. डॉ. अनिरुद्ध मुरार यांच्या सल्ल्यानुसार उपचार सुरू ठेवले. आपसात सतत सकारात्मक विषयावर चर्चा सुरू ठेवली.

फोन करायचा झालाच; तर मनाने पॉझिटिव्ह असणाऱ्यांसोबतच बोलले. सलग दोन आठवडे औषधासह प्राणायाम, प्रोटीनयुक्त आहार, भरपूर पाणी प्यायचे ही दिनचर्या ठरलेली. नातेवाईक, मित्र, परिचितांनीही मनोबल ढळू दिले नाही. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून कोरोनावर यशस्वी मात करता आल्याचे बोदडे कुटुंबीय सांगतात.

हेही वाचा: होमगार्डने केला डॉक्टर युवतीवर बलात्कार; वर्दीचा धाक दाखवून शोषण

डॉक्टरांवर विश्‍वास ठेवा

कोरोना झाला की सर्व संपलेच, रुग्णालयाशिवाय पर्याय नाही, असा अनेकांचा समज झाला आहे. त्यातूनच कोरोना होताच रुग्णालयात दाखल करून घेण्याची लगबग सुरू होते. पण, हा आततायीपणा रुग्णाला कुटुंबाबासून दूर राहण्यास कारणीभूत ठरतो. धास्ती किंवा भीती हेच कोरोना रुग्णासाठी शत्रू आहेत. त्यापासून लांब राहायचे असेल तर रुग्णालयाचा अट्टाहास सोडायला हवा. अर्थात अगदीच गरज असेल तेव्हाच रुग्णालयात जा, उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांवर विश्वास कायम ठेवा, असा सल्ला आशीष बोदडे देतात.

(bodde family said Corona doesnt mean its all over)