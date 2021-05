वर्धेत म्युकरमायकोसिसचा पहिला बळी; कोरोनावर केली होती मात

आष्टी (शहीद) (जि. वर्धा) : कोरोनाच्या (coronavirus) मृत्यूचा आकडा कमी होण्याचे संकेत नसताना वर्ध्यात म्युकरमायकोसिसने (Mucormycosis) पहिला बळी घेतला आहे. या आजाराने पेठअहमदपूर येथील शंकर व्यंकटराव ढबाले (वय ६६) यांचा मृत्यू झाला. (The first victim of Mucormycosis in Wardha)

शंकर ढबाले यांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यांच्या मुलाने ताबडतोब अमरावती येथे उपचारासाठी नेले होते. आठ दिवस त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. त्यामधून दुरुस्त झाल्यावर घरी आणण्यात आले. मात्र पाच दिवसांत त्यांना म्युकरमायकोसिस या दुर्धर आजाराने ग्रासले. त्यांच्या नाकामध्ये मोठ्या प्रमाणात काळी बुरशी तयार झाली होती. ती बुरशी झपाट्याने वाढत डोळा, घसा व कानात पोहोचली. त्यांचा डोळा बंद पडला.

हेही वाचा: उपचारासाठी ४०० किमीचा प्रवास अन् दोन हजारांत दोन तास ऑक्सिजन; वाचा मृत्यूचा प्रवास

घशाचा व कानाचा भाग पूर्ण खराब झाला. त्यांना तातडीने पुन्हा अमरावतीला नेण्यात आले. मात्र, डॉक्‍टरांनी त्यांच्यावर उपचार करणे शक्‍य नाही. असे सांगत घरी घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला. घरी आणताच दोनच दिवसात त्यांचा मृत्यू झाला. शंकरराव यांच्याकडे अडीच एकर शेती आहे. शेतीवर ते परिवाराचा उदरनिर्वाह करीत होते.

अशातच त्यांना कोरोणाने ग्रासले. त्यांची प्रकृती खालावत गेली. त्यांना पांढऱ्या पेशी कमी झाल्याने निमोनियासुद्धा झाला होता. त्यांच्या दोन्ही मुलांनी उपचारासाठी अमरावती येथे नेले होते. उसनवारीने पैसे आणून खासगी हॉस्पिटलमध्ये अडीच लाख रुपये खर्च करून त्यांच्यावर आठ दिवस उपचार केले. यामधून शंकरराव ठणठणीत झाले होते.

हेही वाचा: चंद्रपुरात म्युकोर मॉयकॉसिसचे २६ रुग्ण, कोरोनातून बरे झालेल्यांना तपासणी करण्याचे आवाहन

शक्‍यता नसल्याचे म्हणत डॉक्‍टरांनी पाठविले परत

कोरोनावर मात केल्यानंतर त्यांना पेठअहमदपूर या गावी आणण्यात आले. घरी पाच दिवस त्यांची प्रकृती चांगली राहिली. मात्र, लगेच त्यांचा डोळा लाल झाला व बंद पडला. डॉक्‍टरांना दाखवले असता त्यांच्या नाकामध्ये काळी बुरशी प्रचंड प्रमाणात तयार झाली असून, बुरशीमुळे झपाट्याने डोळा, घसा व कानाचे अवयव खराब केले. लागलीच त्यांना अमरावती येथे इरविन हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. कान, नाक, घसा तज्ज्ञांनी तपासणी केली. तपासणीअंती डॉक्‍टरांनी ‘शंकरराव वाचणार नाही, त्यांना घरी घेऊन जा’ असा सल्ला दिला.

(The first victim of Mucormycosis in Wardha)