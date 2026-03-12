Nagpur Bench Verdict : अनैतिक संबंधातून जन्मलेल्या मुलांनाही समान हक्क; नागपूर खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय

पालकांच्या अनैतिक संबंधातून जन्मसलेल्या मुलांनाही समान आणि नैतिक अधिकार मिळवण्याचा हक्क आहे. असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. अकोला जिल्ह्यातील एका प्रकरणात कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. .नेमके काय आहे प्रकरण ? अकोल्यात एका पोलिस कर्मचाऱ्याने पहिल्या पत्नीला घटस्फोट दिला आणि प्रेयसीसोबत दुसरे लग्न केले. या संबंधातून त्यांना एक मुलगा झाला. आता त्या मुलाची पोलिस अपत्यासाठी असलेल्या आरक्षणातून हवालदारपदी निवड करण्यात आली. दरम्यान या निवडी विरोधात पोलिस कर्माचाऱ्याच्या पहिल्या पत्नीने न्यायालयात धाव घेतली. .पोलिस कर्मचाऱ्याच्या पहिल्या पत्नीने याचिकेत म्हटले की, संबंधित मुलगा यासाठी पात्र नसून त्याच्या जागी तिची स्वत:ची निवडण करण्यात यावी, मात्र न्यायालयाने महिलेची मागणी फेटाळून लावली अन् दुसऱ्या पत्नीच्या मुलाच्या बाजूने निर्णय दिला..चार दिवसांत पत्नी गर्भवती कशी राहू शकते? आर्मीत असलेल्या पतीची थेट हायकोर्टात धाव, नेमकं प्रकरण काय?.निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले की, पालकांच्या अवैध कृतीवर अपत्यांचा कोणताही ताबा किंवा नियंत्रण नसते. ती निष्पाप असतात. त्यामुळे पालकांच्या चुकीची शिक्षा त्यांना दिली जाऊ शकत नाही. त्यांच्याशी भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. तसेच अशा मुलांना इतर कायदेशीर मुलांप्रमाणेच समान वागणूक मिळायला हवी. याशिवाय आत्यांना पालकांच्या मालमत्तेवरही अधिकार आहे हे न्यायालयाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.