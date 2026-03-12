नागपूर

Nagpur Bench Verdict : अनैतिक संबंधातून जन्मलेल्या मुलांनाही समान हक्क; नागपूर खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय

Bombay High Court : पहिल्या पत्नीने न्यायालयात याचिका दाखल करून त्या मुलाची निवड रद्द करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने महिलेची मागणी फेटाळून लावत दुसऱ्या पत्नीच्या मुलाच्या बाजूने निर्णय दिला.
Nagpur Bench Verdict : अनैतिक संबंधातून जन्मलेल्या मुलांनाही समान हक्क; नागपूर खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय
Yashwant Kshirsagar
Updated on

पालकांच्या अनैतिक संबंधातून जन्मसलेल्या मुलांनाही समान आणि नैतिक अधिकार मिळवण्याचा हक्क आहे. असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. अकोला जिल्ह्यातील एका प्रकरणात कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

Loading content, please wait...
bombay high court
Verdict

Related Stories

No stories found.