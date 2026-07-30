High Court Judgment: उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! सज्ञान युवतीला आवडीचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार; पतीसोबत राहण्याची इच्छा मान्य

नागपूर : एखादी युवती सज्ञान झाल्यानंतर तिला स्वतःच्या आवडीचा जोडीदार निवडण्याचा आणि त्याच्यासोबत राहण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिकेतील सुनावणीदरम्यान संबंधित महिला स्वतःच्या इच्छेने एखाद्या व्यक्तीसोबत राहण्याची स्पष्ट भूमिका घेत असेल, तर तिच्या इच्छेलाच सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.प्रियदर्शिनी महिला वसतिगृहात राहणाऱ्या युवतीचा ताबा तिच्या पतीकडे देण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या पतीने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखल करून आपल्या १८ वर्षीय पत्नीला तिच्या वडिलांच्या प्रभावाखाली बेकायदेशीरपणे महिला वसतिगृहात ठेवण्यात आल्याचा दावा केला होता. याचिकेनुसार, दोघांनी कर्नाटकातील एका मंदिरात विवाह केला होता. मात्र, विवाहाच्या वेळी मुलगी अल्पवयीन असल्याचा दावा करत तिच्या वडिलांनी यापूर्वी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता..सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संबंधित युवतीला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी आपल्या दालनात तिच्याशी स्वतंत्रपणे संवाद साधला. यावेळी युवतीने आपण स्वतःच्या इच्छेने याचिकाकर्त्यासोबत गेलो, त्याच्याशी विवाह केला असून पुढेही त्याच्यासोबतच राहण्याची इच्छा असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले..युवती आता सज्ञान झाल्याने तिला स्वतःचा जीवनसाथी निवडण्याचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याचिका मंजूर करत उच्च न्यायालयाने प्रियदर्शिनी महिला वसतिगृहाच्या अधीक्षिकेला संबंधित युवतीला तिच्या पतीच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश दिले. तसेच, आवश्यकता भासल्यास पतीला संबंधित पोलीस ठाण्याकडून पोलीस संरक्षण घेण्याचीही मुभा दिली..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.या प्रक्रियेमध्ये कशाचा समावेश?बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकेचा उद्देश एखाद्या व्यक्तीची बेकायदेशीर ताब्यातून तातडीने मुक्तता करण्यासाठी आहे. अल्पवयीन व्यक्तीच्या बाबतीत तिच्या सर्वोत्तम हिताचा विचार करून ताब्याचा प्रश्न ठरविला जातो. मात्र, संबंधित मुलगी सज्ञान असल्यास तिची स्वतंत्र इच्छा आणि निवड यांनाच सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागते. युवतीच्या जबाबावरून ती स्वतःच्या इच्छेने पतीसोबत राहू इच्छित असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने तिचा वडिलांच्या प्रभावाखालील ताबा कायदेशीर मानता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.