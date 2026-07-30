नागपूर

High Court Judgment: उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! सज्ञान युवतीला आवडीचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार; पतीसोबत राहण्याची इच्छा मान्य

Adult Woman Free to Choose Partner Says High Court: सज्ञान युवतीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला उच्च न्यायालयाची दुजोरा; आवडीचा जोडीदार निवडण्याचा घटनात्मक अधिकार अधोरेखित, पतीच्या ताब्यात देण्याचे आदेश
High Court Says Adult Woman Can Choose Her Husband and Live by Her Own Will Constitutional Rights Upheld

High Court Says Adult Woman Can Choose Her Husband and Live by Her Own Will Constitutional Rights Upheld

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सकाळ डिजिटल टीम
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नागपूर : एखादी युवती सज्ञान झाल्यानंतर तिला स्वतःच्या आवडीचा जोडीदार निवडण्याचा आणि त्याच्यासोबत राहण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिकेतील सुनावणीदरम्यान संबंधित महिला स्वतःच्या इच्छेने एखाद्या व्यक्तीसोबत राहण्याची स्पष्ट भूमिका घेत असेल, तर तिच्या इच्छेलाच सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले.

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