Government Subsidy Disabled: आनंदाची बातमी! दिव्यांगाच्या टुलकिटसाठी १५ हजारांचे अनुदान; लवकरच हाेणार अंमलबजावणी, 3९ वर्षांनंतर अनुदानात वाढ..

नागपूर: दिव्यांग प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगारासाठी टुलकिटवर अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान केवळ हजार रुपयांचे होते. त्यात राज्य शासनाने १५ हजारांची वाढ केली आहे. याकरिता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून ही समिती योजनेची अंमलबजावणी करणार आहे. यामुळे राज्यातील सर्वस्तरातील दिव्यांगाना त्याचा लाभ मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ३९ वर्षांनंतर अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे..दिव्यांगाच्या अनेक योजना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येतात. त्यात दिव्यांग प्रशिक्षणार्थ्यांना स्वयंरोजगार मिळावा आणि त्यांना सक्षम करण्यासाठी शासनाची टुलकिट योजना होती. यात साहित्य खरेदीकरिता केवळ हजार रुपये देण्यात येत होते. हे अनुदान तोकडे होते. दिव्यांगाना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने अखेर ३९ वर्षांनंतर टुलकिट अनुदान योजनेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत केवळ एक हजारांवर मर्यादित असलेले साधनसामग्री खरेदीचे अर्थसाहाय्य आता थेट १५ हजारांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. १९८७ पासून ही योजना सुरू करण्यात आली होती..मात्र, यातील अनुदानात अद्यापही वाढ करण्यात आली नव्हती. यामुळे केवळ हजार रुपयांच्या साहित्यासाठी अर्ज सादर करणे हे दिव्यांनाही परवडणारे नव्हते. तसेच दिव्यांग प्रशिक्षणार्थींना स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक साधनसामग्री खरेदी करणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण ठरत होते. या योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यात यावी, ही मागणी वेळोवेळी करण्यात आली. मात्र, त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. आता सरकारने तब्बल ३९ वर्षानंतर त्यातील अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ हजारांपर्यंत यात अनुदान मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर योजनेत सुधारणा करत पात्र प्रशिक्षित दिव्यांगांना त्यांच्या व्यवसायासाठी लागणाऱ्या टुलकिट खरेदीसाठी कमाल १५ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..शासनमान्य, निमशासकीय संस्थेतील प्रशिक्षणार्थ्यांना लाभही योजना दिव्यांगत्वाच्या सर्व प्रवर्गांसाठी लागू राहणार असून अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. शासकीय प्रशिक्षण संस्था, शासनमान्य संस्था किंवा दिव्यांग कौशल्य व उद्योजकता विकास केंद्रातून प्रशिक्षण घेतलेल्या दिव्यांगांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. विशेषतः प्रशिक्षित दिव्यांग महिलांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनेकांनी आयटीआय किंवा तत्सम संस्थांतून कौशल्य प्रशिक्षण घेतले असले तरी रोजगाराच्या संधी मर्यादित असल्याने ते आर्थिकदृष्ट्या मागे राहतात. अशा परिस्थितीत स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक साधनसामग्री खरेदीसाठी शासनाचे हे अर्थसाहाय्य महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे..जिल्हास्तरावर निवड समितीया योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा कौशल्य विकास, उद्योजकता व मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त तसेच जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक यांचा समावेश असेल. दिव्यांग कल्याण विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. समितीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करून ती आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांच्याकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर लाभार्थ्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे निधी जमा केला जाणार आहे. मात्र अनुदान घेतल्यानंतर व्यवसाय सुरू न केल्यास रक्कम वसूल करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.