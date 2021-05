अल्फियाच्या शिरपेचात आणखी एक 'ताज'; सर्वोत्कृष्ट बॉक्सर म्हणून निवड

नागपूर ​: किल्स (पोलंड) (Poland) येथे नुकत्याच पार पडलेल्या जागतिक युवा बॉक्सिंग (World Junior Boxing Championship) स्पर्धेत देशाला सुवर्णपदक (Gold Medal) मिळवून देणारी नागपूरची (Nagpur) आंतरराष्ट्रीय मुष्टियोद्धा अल्फिया पठाणच्या (Boxer Alfia Pathan) शिरपेचात आणखी एक मुकुट रोवण्यात आला आहे. अल्फियाची स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट बॉक्सर म्हणून निवड करण्यात आली आहे. (Boxer Alfia Pathan selected as Best Boxer in Championship)

स्पर्धेत सहभागी झालेल्या ५० देशांतील बॉक्सर्सपैकी एकाची सर्वोत्कृष्ट बॉक्सर म्हणून निवड करण्याचे आंतरराष्ट्रीय हौशी बॉक्सिंग असोसिएशनने (आयबा) त्यांच्या संकेतस्थळाद्वारे जगभरातील मुष्टियुद्ध चाहत्यांना आवाहन केले होते. त्यासाठी लिंकवर विविध सामन्यांचे व्हिडिओच टाकण्यात आले होते. या मतदानात चाहत्यांकडून सर्वाधिक लाईक्स व मते नागपूरची 'गोल्डन गर्ल' अल्फियाला मिळाली.

एकूण मतदानाच्या आधारावर आयबाने अल्फियाला विजेती घोषित केले. दरवर्षी स्पर्धेदरम्यानच सर्वोत्कृष्ट खेळाडूची निवड करण्यात येते. मात्र कोरोनामुळे यंदा संकेतस्थळाद्वारे चाहत्यांची मते मागविण्यात आली.

१८ वर्षीय अल्फियाची सुवर्णपदकापाठोपाठ स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट बॉक्सर म्हणून होणे, ही नागपूर व महाराष्ट्रासह भारतासाठी गौरवाची व अभिमानाची बाब असल्याची प्रतिक्रिया पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. या सन्मानाबद्दल राज्य मुष्टियुद्ध संघटनेचे अध्यक्ष जय कवळी, उपाध्यक्ष सज्जाद हुसेन, सचिव राकेश तिवारी, नागपूर जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष महापौर दयाशंकर तिवारी, सचिव पोरस कोतवाल, सचिव अरुण बुटे, अल्फियाचे स्थानिक प्रशिक्षक गणेश पुरोहित यांनी अल्फिया व साईचे आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक भास्कर भट यांचे अभिनंदन केले.

