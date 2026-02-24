नागपूर

British Airways Boeing 787 Emergency Landing in Nagpur : लंडनहून निघालेलं विमान अचानक नागपुरात! 169 प्रवाशांचा जीव टांगणीला; पहाटे 5:30 वाजता नेमकं काय घडलं?

British Airways Boeing 787 Makes Emergency Landing in Nagpur Amid Hyderabad Weather Disruption : लंडनहून हैदराबादकडे जाणाऱ्या ब्रिटिश एअरवेजच्या बोइंग 787 विमानाने तांत्रिक बिघाड आणि खराब हवामानामुळे नागपूर विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग केले.
बाळकृष्ण मधाळे
नागपूर : ब्रिटिश एअरवेजच्या (British Airways) बोइंग 787 विमानाची नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport) पहाटे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आली. या विमानातून 169 प्रवासी प्रवास करत होते. सर्व प्रवासी सुखरूप असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

