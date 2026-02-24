British Airways Boeing 787 Emergency Landing in Nagpur : लंडनहून निघालेलं विमान अचानक नागपुरात! 169 प्रवाशांचा जीव टांगणीला; पहाटे 5:30 वाजता नेमकं काय घडलं?

नागपूर : ब्रिटिश एअरवेजच्या (British Airways) बोइंग 787 विमानाची नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport) पहाटे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आली. या विमानातून 169 प्रवासी प्रवास करत होते. सर्व प्रवासी सुखरूप असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे..लंडनहून हैदराबादकडे जाणाऱ्या या विमानात उड्डाणादरम्यान तांत्रिक बिघाड झाल्याचे निदर्शनास आले. दरम्यान, हैदराबादमध्ये खराब हवामानामुळे विमानाला लँडिंगची (British Airways emergency landing) परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था म्हणून नागपूर विमानतळावर विमान उतरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला..पहाटे साडे पाचच्या सुमारास विमान नागपूर विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले. आपत्कालीन लँडिंगनंतर विमानाची तपासणी करण्यात आली असून प्रवाशांना आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून देण्यात आली..Chhatrapati Sambhajinagar Accident : सिल्लोड तालुक्यात भीषण अपघात; उभ्या ट्रकला दुचाकीची जोराची धडक, बिअरबारवर काम करणाऱ्या दोघांचा जागीच मृत्यू.घटनेमुळे काही काळ विमानतळावरील हालचालींवर परिणाम झाला असला, तरी परिस्थिती लवकरच सुरळीत करण्यात आली. पुढील तांत्रिक तपासणीनंतर विमानाच्या पुढील प्रवासाबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा. इथे भरा : https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.